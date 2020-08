Autotest | Er zijn twee soorten busjes. De ene soort wordt puur met het verstand gekocht. Er wordt gekeken naar de ruimte, kosten per kilometer en dan wordt een besluit genomen. De andere soort heeft naast de rationele factoren ook een zekere aantrekkingskracht dankzij het imago, het uiterlijk of de continue ontwikkeling. De Volkswagen Transporter behoort ongetwijfeld tot die laatste categorie en daarom is er nu de Transporter T6.1.

"T6.1", zo wordt de eerste nieuwe editie van de zesde generatie van de Transporter in de wandelgangen genoemd. De zesde generatie werd geïntroduceerd in 2015 en daarom is het nu tijd voor een ronde van verbeteringen. Wat de Transporter kenmerkt, is dat de fabrikant niet alleen naar de functionaliteit heeft gekeken. Volkswagen brengt ook steeds meer de techniek uit de personenauto's naar deze bedrijfswagen.

Toch begint de facelift met een nieuw uiterlijk. Grotere luchtinlaten in combinatie met compactere koplampen zorgen voor een meer zelfverzekerde uitstraling. In de regel resulteert dit in een gemene blik, maar de Transporter behoudt de kenmerkende glimlach op het front dankzij de lijn van de grille en bumper. De lampen hebben voortaan LED dagrijverlichting om stroom te besparen. Let op de "Bulli"-aanduidling op de zijschermen van de testauto in het verlengde van de koplampen, dat is een verwijzing naar het oermodel.

Ruimte

Klim naar binnen en direct valt op dat Volkswagen vrijwel dezelfde ontwikkeling doormaakt als de personenauto's als het gaat om materiaalgebruik en techniek. Het verschil zit in de opzet, want de ruimte in de demo met dubbele cabine is overweldigend. Bovendien valt op dat de Transporter een nog hogere zit heeft dan veel andere busjes. Iets wat opvalt in het gebruik: omdat de Transporter al vele jaren en generaties op de markt is, is het concept zeer doordacht. Alles ligt perfect onder handbereik of is juist ontworpen om ruimte te besparen waar dat zinvol is.

De geteste Transporter heeft een wielbasis van 3.4 meter, waardoor achter de dubbele cabine nog steeds heel veel laadruimte is te vinden. Die kan naar keuze worden ingedeeld, maar heeft in dit geval slechts een vlakke vloer en houten betimmering aan de zijwanden. Uiteraard kan de koper kiezen of de toegang tot de laadruimte met schuifdeuren of scharnierende deuren is.

Uitrusting

De belangrijkste verbetering voor modeljaar 2020 zit in de uitrusting en dan in het bijzonder de elektronica. Net als bij de personenauto's van Volkswagen zijn de klokken (snelheidsmeter en toerenteller) vervangen door een beeldscherm. Het voordeel hiervan is, dat de bestuurder kan kiezen welke informatie op welke manier wordt getoond. Denk daarbij aan een verbruiksmeter op de lange afstand of een plattegrond in den vreemde. Wie de voorkeur geeft aan de eigen smartphone als brein van de auto, kan dat realiseren dankzij Apple Carplay en Android Auto.

„Ondanks het tamme karakter, heeft de bestuurder daarom nooit het gevoel dat de Transporter vermogen tekort komt“

Ook afkomstig van de personenauto's van Volkswagen zijn de nieuwe, actieve veiligheidsvoorzieningen. Zo is "rear traffic alert" beschikbaar, waarbij een waarschuwing klinkt wanneer achteruit wordt gereden en kruisend verkeer nadert. Dankzij dodehoekdetectie verschijnt een waarschuwing als zich een voertuig in de dodehoek van de buitenspiegels bevindt. De spoorassistent helpt de bestuurder om binnen de belijning van het wegdek te blijven. Speciaal voor een hoog voertuig zoals de Transporter komt daar de zijwind-assistent bij. Hiermee voert de computer subtiele stuurcorrecties uit om de effecten van zijwind tegen te gaan. Helaas is deze functie niet uit te schakelen, dus het is niet mogelijk om te ervaren wat het effect is met en zonder deze hulp. Na een proefrit kan wel worden gemeld dat de testrijder geen last heeft gehad van zijwind.

Rijeigenschappen

Nog belangrijker dan actieve veiligheidssystemen zijn goede rijeigenschappen. Die beginnen met en overzichtelijk koetswerk. Omdat de demo een dubbele cabine met zijruiten in de schuifdeuren plus grote spiegels heeft, is de Transporter goed te overzien. Ook wie niet gewend is om met een bus te rijden, voelt zich meteen zeker in de Transporter (niet onbelangrijk voor een auto die vaak van bestuurder wisselt!).

De geluiden van de motor, banden en rijwind zijn gering. Mede daarom valt op dat de geluiden van het overige verkeer wél duidelijk hoorbaar zijn. Op dit detail na is de Transporter niet vermoeiender op de lange afstand dan een doorsnee personenauto. Het grote verschil zit in de wegligging, want de Transporter is in de hoogte gebouwd en moet goed rijden met zowel een zware last als een lege laadruimte. Het gevoel in de besturing en het onderstel maken direct duidelijk waartoe de Transporter wel en niet in staat is. Daardoor past de bestuurder het rijgedrag als vanzelf aan.

Diesel

Niet alleen het uiterlijk en de uitrusting zijn vernieuwd, ook de 2.0 liter dieselmotor is aangepast voor modeljaar 2020. Het belangrijkste doel daarvan was om te voldoen aan de Euro-6d-TEMP-EVAP emissiestandaard. Afhankelijk van de gekozen configuratie levert de dieselmotor 90 tot 199 pk en is deze gekoppeld aan een handbak of een automaat. Het vermogen wordt op het asfalt overgebracht via de voorwielen of over alle vier de wielen.

De testauto is voorzien van de sterkste variant van de dieselmotor in combinatie met een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Daarmee is de Transporter absoluut niet snel of levendig, maar wel daadkrachtig. Ondanks het tamme karakter, heeft de bestuurder daarom nooit het gevoel dat de Transporter vermogen tekort komt. En net als in de personenauto's van Volkswagen doet de automaat zijn werk onmerkbaar; precies zoals het hoort dus. Juist omdat de Transporter niet uitdaagt tot hard rijden, is het gemakkelijk om zuinig te rijden. Want alhoewel rijplezier een mooie bijkomstigheid is, staat rendement bij een bedrijfswagen nog steeds op de eerste plaats.

Conclusie

Bij veel bedrijfswagens is het nauwelijks nieuws als ze worden aangepast voor een nieuw modeljaar. Maar de Volkswagen Transporter behoort tot de exemplaren die ook een gevoel van begeerte losmaken. De T6.1 speelt heel slim in op zowel het gevoel als het verstand. Volkswagen speelt in op het gevoel met het scherpe uiterlijk en de moderne uitrusting, waarmee het comfort van een luxe personenauto wordt benaderd. Met actieve veiligheidsvoorzieningen en een nieuwe motor appelleert de T6.1 ook aan het gezonde verstand.

plus Verdienstelijke rijeigenschappen

Benadert de luxe van een personenauto

Volop ruimte voor lading en passagiers min Geen koopje

Nieuwe vloermatten voor de Transporter?

Dat kan! Vanaf € 35,-

Opel Vivaro

"Vele handen maken licht werk"

Ford Transit Custom

"Auto van de zaak of voor de zaak?"

Mercedes V-Klasse

"Buitenbeentje"

Volkswagen Multivan

"Leuker kunnen ze het niet maken, wel makkelijker"