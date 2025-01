Een bedrijfswagen is een rationele aankoop. Het uiterlijk, het imago of de prestaties tellen niet. Het gaat om de kosten en de functionaliteit. Dus alhoewel Opel, Peugeot en Citroën in de basis dezelfde bus aanbieden, zijn de verschillen onderling gering. Dat zou ze alleen maar duurder maken en dat is precies waar de rationele koper niet op zit te wachten. Daarom heeft de Toyota Proace Max slechts een andere voorbumper en unieke velgen, maar daar blijft het bij. Omwille van de fotografie is de demo uitgevoerd in een aardige kleur. Echter, de meeste kopers zullen de bus in hun bedrijfskleuren uitvoeren of bestickeren met hun logo's.

Ruimte en uitrusting

Wat de Proace Max (en Opel Movano, Peugeot Boxer, Citroën Jumper) kenmerkt is de slimme opzet van de cabine. Het dashboard is namelijk gekanteld zodat het minder ruimte inneemt, de cabine kon worden ingekort en de laadruimte nóg langer is. Dat heeft wel de nodige gevolgen. De klim om binnen te komen is nog hoger dan bij andere bussen en de zit is wat onwennig. De chauffeur zit namelijk om de stuurkolom heen, want er zijn aan weerszijden van de stuurkolom happen uit het dashboard genomen voor de broodnodige knieruimte. Het stuurwiel is wel in hoogte, maar niet in lengte verstelbaar. Daarom kon de testrijder de snelheidsmeter nauwelijks aflezen. Bijrijders hebben voldoende ruimte, maar zitten onwennig dicht met de knieën op het dashboard. Uiteraard is de cabine royaal voorzien van bakjes en vakjes, zodat echt geleefd kan worden in deze bus.

De Proace Max heeft lekker grote spiegels en een achteruitrijcamera, zodat dit enorme bouwwerk goed is te overzien bij manoeuvreren. Daarbij is de testauto voorzien van een digitale binnenspiegel en dat maakt het rijden een stuk makkelijker. Uiteraard voorziet Toyota in alle veiligheidsvoorzieningen die de Europese Unie vereist, dus straft de Proace Max iedere fout en slordigheid af. Zeker bij intensief gebruik zal dit als uiterst hinderlijk en vermoeiend worden ervaren, maar het is wettelijk verplicht. Juist heel prettig: de Proace Max beschikt over een modern infotainment-systeem inclusief ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto.

Rijeigenschappen

Het advies van Toyota luidt: "kies voor diesel als het moet, kies voor elektrische aandrijving als het kan". Voor deze proefrit is voor de elektrisch aangedreven Proace Max gekozen en het verschil met een diesel blijft ook na vele proefritten met elektrische bedrijfswagens steeds weer verbluffend. Deze enorme bus zet zich in volmaakte stilte in beweging. Vervolgens zijn de prestaties zo goed, dat personenauto's bij het verkeerslicht worden verrast door het sprintvermogen van deze kolos. Wanneer het stroompedaal wordt losgelaten houdt de Proace Max in om energie terug te winnen. Dit is eenvoudig te doseren en doet geen afbreuk aan het comfort.

„Toyota onderscheidt zich van de producten van de merken waar het mee samenwerkt door het dealernetwerk“

En comfort biedt de Proace Max Electric zeker, want ondanks het zeer grote frontale oppervlak is deze bus stil als een personenauto. Het comfort is ook te danken aan de scheidingswand die is bekleed met stof. Dat isoleert veel beter dan een metalen tussenwand en daarom is geen galm uit de laadruimte hoorbaar in de cabine (zoals bij de meeste bussen juist wel het geval is).

De demo was helaas niet voorzien van ballast (maximaal laadgewicht: 1.100 kg) en dat zorgt op hogere snelheid (> 90 km/u) voor een lichtvoetig en onzeker gevoel. In de stad is de besturing extreem licht en ook dat is weinig vertrouwenwekkend. Als extra is de Proace Max voortaan voorzien van "Cross Wind Assist", maar tijdens de testrit was het zo luw dat deze voorziening niet nodig was. Met de lege bus werd een verbruik van 25 kWh per 100 gerealiseerd en dat is gemiddeld.

Toyota Professional

De hier getoonde Proace Max is ook echt de "max" met de maximale lengte en hoogte (L4H3). In die uitvoering heeft de laadruimte een inhoud van 17 m3. Uiteraard is de Proace Max ook leverbaar zonder opbouw, zodat deze helemaal op maat kan worden gemaakt. En juist hier wil Toyota het verschil maken. Bij een zogenaamde "Toyota Professional"-dealer krijgt de klant een vast aanspreekpunt dat helpt bij aanschaf, ombouw, onderhoud, financiering en verzekering. Die laatste kan op maat worden gemaakt om behalve de bus ook de lading te dekken.

De pro-dealer heeft bovendien ruimere openingstijden dan een Toyota-dealer voor personenauto's. Wanneer onderhoud nodig is, belooft Toyota Professional dat twee monteurs tegelijk aan de bus werken, zodat deze zo snel mogelijk weer op pad kan.

Conclusie

Toyota biedt voortaan ook een bus aan in het allergrootste segment. De Proace Max is een HDV ("heavy duty vehicle") en dat is de grootste bedrijfswagen die met een standaard rijbewijs mag worden bestuurd (afhankelijk van het totale gewicht inclusief aanhanger). De Proace Max is technisch gelijk aan de Opel Movano, Peugeot Boxer, Citroën Jumper. Allemaal bieden ze een slim cabine-concept dat zorgt voor nog meer laadruimte. Dankzij de facelift voor modeljaar 2024 is de uitrusting modern.

Toyota onderscheidt zich van de producten van de merken waar het mee samenwerkt door het dealernetwerk. Speciale "Toyota Professional"-dealers richten zich op zakelijke klanten met service op maat. Kortom: Toyota belooft bij deze Proace ook max-servce.