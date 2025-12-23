De Ford Galaxy en Ford S-Max waren MPV's, ofwel rechthoekige personenauto's die dankzij hun vorm maximale binnenruimte boden. Ze hadden de basisvorm van een busje, maar waren een slag kleiner, beter gestroomlijnd en vanaf de basis ontworpen als personenauto's. Bij de Tourneo Custom ligt dat anders. Dat is in de basis een busje (namelijk de Transit Custom) en daarvan zijn behalve versies voor vrachtvervoer ook versies voor personenvervoer. De eenvoudigste daarvan is de "Combi", terwijl de hier gereden "Tourneo" veel luxueuzer is. De Tourneo is daarom geschikt als luxe taxi en/of voor het vervoer van zeer grote gezinnen.

Ruimte

Net als de Transit Custom is ook de Tourneo Custom verkrijgbaar in diverse lengtematen. Voor deze gelegenheid is gereden met de "L2H1", ofwel de tweede lengtemaat en de standaardhoogte. Dan meet de Tourneo 5 meter 54 en daar is de binnenruimte ook naar!

Aan beide kanten zijn handbediende schuifdeuren te vinden waarmee de instap naar achteren eenvoudig is, terwijl het risico op schade door openslaande deuren nihil is. Op de tweede en derde zitrij zijn de hoofd- en beenruimte enorm. Zelfs acht personen van zo'n 2 meter lang zitten goed in de Tourneo Custom L2H1 (let op: de beenruimte is beter dan de hoofdruimte). Het gevoel zegt dat er zelfs ruimte is voor een vierde zitrij, maar dat is juridisch niet haalbaar (het vereist een speciaal rijbewijs en meerdere ontsnappingsroutes).

„De Tourneo Custom is ruimer dan de ruimste MPV of SUV en heeft een flexibeler in te delen interieur“

Alle stoelen staan op rails en daarom is het zelfs mogelijk om de stoelen tegenover elkaar te zetten, alsof het hier een mobiele vergaderruimte betreft. Met de stoelen in de achterste stand blijft de bagageruimte fors, maar niet voldoende voor de vakantiebagage van acht personen. Hiervoor moet iets geschoven worden, maar daarvoor is alle ruimte.

Uitrusting

De ruimte voorin is eveneens uitstekend, waarbij er veel beweegruimte rondom de stoelen is. Tegelijkertijd blijkt dat de Tourneo Custom absoluut geen personenauto is, want de zit is hoger dan die in de grootste SUV! Ook de zithouding is die van een busje en niet die van een personenauto. Dat is zeker geen nadeel, want de hoge zit zorgt voor goed overzicht. Omdat de zijruiten niet zijn geblindeerd, is ook het zicht op verkeer naast de auto goed. Zoals het hoort, heeft de Tourneo Custom lekker grote buitenspiegels én een camera achterop. Kortom: iedereen kan veilig met deze grote bus manoeuvreren.

De opzet van het dashboard is die van een bedrijfswagen, maar de gebruikte materialen, de afwerkingskwaliteit en de uitrusting zijn vergelijkbaar met die van een personenauto uit het middensegment. Zo voorziet de Tourneo Custom in een keurig verzorgd infotainment-systeem, een spraakgestuurde assistent (alleen voor bediening van de auto, geen kunstmatige intelligentie), stuurverwarming, airconditioning en heel veel USB-aansluitingen.

Elektrische auto

Ford ziet kansen voor de Tourneo Custom als vervanger van de Galaxy en S-Max dankzij elektrische aandrijving. Daarmee ligt de prijs veel lager dan bij een vergelijkbare bus met benzine- of dieselmotor. Immers, de CO2-belasting op een elektrische auto is bij gebrek aan uitstoot nul.

Toch rijdt de "e-Tourneo Custom" heel anders dan een doorsnee elektrische auto. In tegenstelling tot elektrisch aangedreven busjes van andere merken, is bij deze Ford de sprintkracht die elektrisch rijden zo aantrekkelijk maakt vrijwel afwezig. Volgens de ontwerpers wordt het vermogen van 218 pk / 450 Nm gebruikt om onder uiteenlopende omstandigheden hetzelfde karakter te garanderen. In de sportstand verandert daar weinig aan. Behalve dat het dashboard rood kleurt, blijft het karakter even tam. De e-Tourneo Custom bepaalt zelf het tempo en de bestuurder dient dat te accepteren. Ongeacht de gekozen modus zijn de prestaties voldoende. Door de automaat in de "L"-modus te zetten, kan op de motor worden afgeremd en kan energie worden teruggewonnen.

Omdat het hier een grote, hoge auto betreft loopt het verbruik sterk op met de snelheid. Reken op de snelweg op een verbruik van 25 kWh per 100 km. In de stad en op provinciale wegen daalt dat tot 21 kWh per 100 km. Dat is veel hoger dan het verbruik van een grote personenauto of SUV, maar gemiddeld voor een busje.

De batterij in de testauto heeft een capaciteit van 65 kWh en daarmee kon onder ongunstige weersomstandigheden 259 km worden afgelegd. Opladen kan met een snelheid van maximaal 125 kW. Toen de nieuwe Tourneo Custom en Transit Custom werden geïntroduceerd, werd deze snelheid slechts kortstondig behaald. Na een software-update van december 2025 wordt juist langdurig een hoge snelheid aangehouden tijdens het opladen.

Weggedrag

De bedrijfswagen waar deze Tourneo van is afgeleid, wordt naar keuze geleverd met een diesel-, plug-inhybride of elektromotor. Dat geeft de klant veel keuze, maar het is van invloed op het weggedrag. Geluiden van de banden en rijwind vallen bij de varianten met verbrandingsmotor weg tegen de geluiden en trillingen van de motor, maar zijn in deze elektrische versie des te beter hoorbaar (behalve van de voorruit, want die heeft een geluidsisolerende laag).

Net zoals het motorvermogen wordt beperkt omwille van het comfort van de passagiers, is ook het weggedrag afgestemd op hun comfort. De Tourneo Custom heeft daarom een goedmoedig karakter en nodigt uit tot een kalme rijstijl.

Conclusie

Is de Ford e-Tourneo Custom een waardige opvolger van de Galaxy of S-Max? Dat ligt eraan waar de prioriteiten liggen. De Tourneo Custom is geen personenauto, heeft niet het weggedrag van een personenauto en biedt niet de wendbaarheid van een personenauto. Daarbij blijft de elektrische aandrijflijn achter bij de actieradius en de prestaties van een elektrische personenauto met eenzelfde prijskaartje.

Ligt de prioriteit echter bij functionaliteit, dan is de Tourneo Custom niet alleen een waardige opvolger, maar zelfs een grote stap vooruit. De Tourneo Custom is ruimer dan de ruimste MPV of SUV en heeft een flexibeler in te delen interieur. Daarbij heeft het rijden met een busje een zekere charme. Hard rijden kan simpelweg niet. In plaats daarvan dwingt de e-Tourneo Custom met het goedmoedige weggedrag en de kalme vermogensopbouw een uiterst ontspannen rijstijl af.