Autotest | Ford elektrificeert. Dat betekent dat alle auto's worden voorzien van een vorm van elektrische aandrijving. Toekomstige modellen zullen geheel elektrisch worden aangedreven. Bestaande modellen worden voorzien van een elektrische hulpmotor. Dat geldt niet alleen voor de personenauto's van Ford, maar ook voor de bedrijfswagens. Zo is de Transit voor modeljaar 2020 voorzien van een nieuwe dieselmotor met "mild hybrid"-techniek.

De mild-hybrid techniek is het belangrijkste nieuws, maar er zijn meer aanpassingen voor modeljaar 2020. De kleinere Transit Custom was eerder al voorzien van een nieuw front en een moderne uitrusting. De grote Transit heeft voortaan hetzelfde nieuwe aangezicht.

Uitrusting

Belangrijker zijn een aantal slimmigheden. Zo is de achteruitrijcamera voortaan boven de achterdeuren gemonteerd, zodat het beeld ervan ook bruikbaar is wanneer wordt gemanoeuvreerd met geopende deuren. Optioneel kan de Transit worden voorzien van verlichting boven de deuren, wat het in- en uitladen op donkere plekken makkelijker maakt.

Veel van de techniek van de personenauto's van Ford komt naar de bedrijfswagens. Denk daarbij aan het audio-, communicatie- en navigatiesysteem "Sync3". Zeker in een auto waar dagelijks heel veel uren in worden doorgebracht is een goed infotainment-systeem van grote waarde. De veiligheid wordt vergroot door "cross traffic alert" (waarschuwing voor kruisend verkeer bij achteruit rijden), "park assist" (automatisch inparkeren) en "park out assist" (automatisch uitparkeren). De Transit was al beschikbaar met "Blind Spot Information" (waarschuwing voor objecten in de dodehoek) en die kan nu een groter gebied in de gaten houden wanneer wordt gereden met een aanhanger.

Nieuw voor modeljaar 2020 is ook een internet-verbinding in de bus. Hiermee hebben de inzittenden een rijdende wifi-hotspot en beschikt het navigatie-systeem altijd over actuele verkeersinformatie. Veel belangrijker is echter dat de wagenparkbeheerder hiermee altijd inzicht heeft in de locatie, het gebruik en de technische staat van de voertuigen. Ford biedt daarbij twee oplossingen: "FordPass Pro" voor kleinere wagenparken op basis van een app voor iPhone en Android. Voor grotere wagenparkeren is een applicatie beschikbaar met koppeling naar bestaande beheersystemen.

Ruimte

De opzet van het interieur is gelijk gebleven. Bij de keuze van materialen staat duurzaamheid voorop en is gewerkt met materialen die eenvoudig zijn schoon te maken. De ruimte in de hier gereden Transit Double Cab (L3H2) is uitstekend, zowel op de drie zitplaatsen voorin als op de drie individuele stoelen achterin. Bij het ontwerp van de stoelen is rekening gehouden met intensief gebruik. Desgewenst geeft Ford op de werkvloer instructies voor het optimaal instellen van stoel, stuurwiel en spiegels om zo veilig en gezond mogelijk te rijden.

Voor modeljaar 2020 is de laadruimte ongewijzigd gebleven. Nog steeds is de Transit leverbaar in verschillende hoogtes en lengtes, met of zonder schuifdeuren, met of zonder opbouw. Toch mag de vernieuwde Transit met achterwielaandrijving 80 kg extra gewicht vervoeren omdat Ford 80 kg aan wagengewicht heeft weten te besparen. Voor de versies met voorwielaandrijving bedraagt de winst 48 kg.

Rijeigenschappen

Ondanks de bijna intimiderende buitenmaten (6 meter lang, 2 meter breed, 2.5 meter hoog) laat de Transit zich ontwapenend eenvoudig rijden. Behalve dat professionals dagelijks met deze bus rijden, wordt de Transit namelijk ook ingezet met wisselende chauffeurs (bezorgdienst, huurauto, etc.). Dankzij een hoge zitpositie, een lage raamlijn en grote spiegels is het kolossale koetswerk eenvoudig te overzien. De hand valt als vanzelf op de versnellingshendel en knoppen zitten steeds op de meest logische plaats. Daarom hoeft de chauffeur nooit te zoeken naar bedieningselementen en dus wordt hij/zij niet afgeleid. Sommige SUV's zijn in de praktijk intimiderender en vermoeiender om te rijden dan deze verlengde en verhoogde Transit!

Als het gaat om het weggedrag, zet Ford in de basis dezelfde techniek in voor zowel de personenauto's als de bedrijfswagens. Uiteraard verschilt de uiteindelijke uitvoering sterk. Het verschil tussen een onbeladen en volledig beladen voertuig is procentueel immers groter bij een bedrijfswagen. Voor deze test is gereden met 500 kg ballast (lees: halve belading) en dan geeft ook de Transit het kenmerkende "Ford-gevoel", waarbij een welhaast perfecte combinatie van comfort en gevoel met het mechaniek is gevonden. Ook daarom geeft de Transit snel een vertrouwd gevoel, terwijl sommige bedrijfswagens simpelweg nooit verraden waartoe ze daadwerkelijk in staat zijn. Ondanks het enorme frontale oppervlak zijn de geluiden van de rijwind uiterst beperkt. Ford heeft naden en kieren (o.a. onderaan de voorruit en tussen de ruitenwissers) namelijk afgedicht en dat scheelt in de praktijk aanzienlijk!

„Sommige SUV's zijn in de praktijk intimiderender en vermoeiender om te rijden dan deze verlengde en verhoogde Transit“

Mild hybrid

Het grote nieuws en de reden om met de Ford Transit op pad te gaan is de introductie van een nieuwe dieselmotor met "mild hybrid"-techniek. Het belangrijkste doel hiervan is: besparen zonder enige extra inspanning of concessie van de bestuurder. Hybride-techniek wordt bij personenauto's tevens ingezet om de prestaties of het comfort te vergroten, maar bij deze bedrijfswagen is louter voor besparing gekozen. De prestaties van de 170 pk / 405 Nm sterke 2.0 liter diesel zijn desondanks verdienstelijk. Bovendien hoeft de zelfontbrander zich nooit buitengewoon in te spannen om te presteren en daarom is het afleggen van langere afstanden niet vermoeiend.

Tijdens het remmen en uitrollen wordt bewegingsenergie omgezet in elektriciteit. Die elektriciteit wordt gevoed aan een elektromotor die tijdens het accelereren een duwtje in de rug kan geven. In het uiterste geval kan 20% van de aandrijfkracht door de elektromotor worden geleverd, terwijl de dieselmotor verantwoordelijk blijft voor de resterende 80%.

Zodra de Transit tot stilstand komt, wordt de motor uitgeschakeld (ook als er nog een versnelling is ingelegd). Wanneer weer wordt weggereden, start de elektromotor de dieselmotor en geeft vervolgens een zetje. Hoeveel hiermee kan worden bespaard is afhankelijk van de inzet. Volgens Ford bespaart deze mild-hybrid op de lange afstand zo'n 3%. Bij gebruik in de stad (bezorgdiensten!) kan de besparing oplopen tot 8%. Dat zijn kleine verschillen, maar zowel voor de bedrijfsvoering als voor het milieu geldt: alle kleine beetjes helpen.

Conclusie

De Ford Transit is vernieuwd voor modeljaar 2020. Meer dan 4.600 onderdelen zijn gewijzigd. Het nieuwe front springt daarbij het meest in het oog, terwijl de rijkere uitrusting het werk met de Transit aangenamer en makkelijker maakt.

De belangrijkste winst zit in de introductie van een nieuwe dieselmotor met "mild hybrid"-techniek. Dit is de eenvoudigste vorm van hybride-aandrijving die er is en daarom ook de voordeligste. Door te kiezen voor kleine aanpassingen worden geen concessies gedaan aan de bruikbaarheid van de Transit en worden geen extra inspanningen van de bestuurder gevraagd. Bovendien: op de lange termijn maken deze kleine besparingen een groot verschil.

plus Doordachte opzet

Prima rijeigenschappen

Slim en eenvoudig besparen met mild-hybrid techniek

