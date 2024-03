Neem plaats achter het stuurwiel en het wordt snel duidelijk wat de Citroën Jumper bijzonder maakt. De eerste hint zit in de klim die nodig is om op de bestuurdersstoel te komen. Die is nog hoger dan bij andere grote bussen. De zit is zo hoog, dat de derrière van de bestuurder en bijrijders zich op dezelfde hoogte bevindt als het dak van de gemiddelde personenauto!

De Jumper is niet voorzien van Citroën's fameuze "Advance Comfort"-stoelen en dat is vreemd voor een auto waarin zo veel tijd zal worden doorgebracht. Wel zijn de stoelen voorzien van grote hoofdsteunen die voldoende verstelbaar zijn om daadwerkelijk bij te dragen aan de veiligheid. Het interieur is royaal voorzien van bakjes, vakjes, bekerhouders en wat dies meer zij. Echter, vanwege het aflopende dashboard kan hier niets bovenop worden gelegd. Voor de laadkabels is een vak onder de rechterstoel gemaakt, zodat die niet gaan zwerven door de laadruimte. Vanwege de zithouding en de materiaalkeuze geeft de Jumper meer het gevoel van een kleine vrachtwagen, dan van een grote bestelwagen.

De tweede hint komt van het dashboard: dat is gekanteld en wijst naar beneden. Op die manier vraagt het minder ruimte dan een horizontaal dashboard en daarom kunnen de stoelen nog meer naar voren dan bij andere bussen. Niet alleen de hoogte, maar ook het feit dat de inzittenden extreem ver naar voren zitten is anders dan anders. Om op de klokken (in feite een beeldscherm) achter het stuurwiel te kunnen kijken, moet de bestuurder de blik naar beneden richten en dat ook dat vraagt gewenning. Het centrale beeldscherm ligt nog verder uit het blikveld, want het zit niet alleen laag, maar ook ver naar rechts. Bovendien is het niet op de bestuurder gericht.

Uitrusting

Op het centrale beeldscherm draait een nieuw audio-, communicatie- en navigatiesysteem met ondersteuning voor Apple CarPlay en Android auto. In vergelijking met infotainment-systemen in personenauto's ziet het er allemaal wat eenvoudig uit, maar de functionaliteit deugt. Voortaan kan het navigatiesysteem automatisch laadstops plannen als de actieradius onvoldoende is om de bestemming te bereiken. Het audiosysteem wordt, net als in de personenauto's van Citroën, bediend met knoppen achter het stuurwiel.

De binnenspiegel is vervangen door een beeldscherm. Deze nieuwste generatie geeft mede dankzij een verbeterde camera zo'n scherp en helder beeld, dat het verschil met een glazen spiegel klein is. Echter, de digitale binnenspiegel heeft niet de nieuwe "splitview"-functie die wel in de kleinere Jumpy en Berlingo is te vinden. Uiteraard is de grote Jumper voorzien van grote buitenspiegels, inclusief dodehoekspiegels. Ook de hier gereden bus van exact 6 meter lang en ruim 2 meter hoog (ook wel bekend als L3H2) is daarom goed te overzien.

Omdat de Europese Unie dat verplicht, is de Jumper voor modeljaar 2024 voorzien van vele veiligheidsvoorzieningen die de bestuurder assisteren. Deze zijn als beduidend minder hinderlijk ervaren dan in bijvoorbeeld de Jumpy, terwijl de software in theorie identiek zou zijn. Dankzij de nieuwe assistentiesystemen kan de Jumper voortaan autonoom rijden op niveau 2 (beperkte assistentie bij sturen, remmen en gasgeven). Efficiënt en veilig: voortaan is de Jumper leverbaar met LED-koplampen.

Laadruimte

De bijzondere opzet van de cabine is bedoeld om tot een maximale laadruimte komen. Afhankelijk van de gekozen wielbasis biedt de Jumper daarom een maximaal 42 cm langere laadruimte! Vermenigvuldig dat met de hoogte en het verschil met een evenlange bus kan oplopen tot vele kratten of dozen extra per rit.

Standaard wordt de Jumper geleverd met scharnierende achterdeuren en een schuifdeur aan de zijkant. Een tweede schuifdeur is optioneel. Veel gebruikers zullen de laadruimte echter naar eigen inzicht willen inrichten en dan is een tweede schuifdeur onwenselijk. Ongeacht de gekozen aandrijving (diesel of elektriciteit) is de inhoud van de laadruimte gelijk. De elektrische e-Jumper heeft een maximum laadgewicht van 700 kg. Voor deze test is gereden met 400 kg vracht aan boord.

Elektrische bus

De bovengemiddeld grote laadruimte is ook te danken aan het platform. Citroën kiest expliciet voor voorwielaandrijving. Achterwielaandrijving en/of vierwielaandrijving zijn niet leverbaar. Daarom ligt er geen elektromotor onder de laadruimte en dus kon de vloer lager worden gelegd. Bovendien heeft de Jumper een andere elektrische aandrijflijn dan de Jumpy en Berlingo. Zo kan de volledige lengte van deze grote bus worden gebruikt voor accu's (110 kWh).

Op een eenvoudig traject en onder gematigde weersomstandigheden kwam het testverbruik uit op 29.8 kWh per 100 km. Dat is beschaafd voor een bus van deze omvang. De actieradius bedroeg met dit verbruik 400 km en dat is veel meer dan gebruikelijk. Citroen richt zich met de e-Jumper daarom op gebruikers die lange afstanden afleggen en/of tussendoor niet kunnen opladen. Wie minder grote afstanden aflegt betaalt voor ongebruikte capaciteit en extra ballast.

Met hendels achter het stuurwiel kan de bestuurder bepalen hoeveel energie wordt teruggewonnen bij het loslaten van het gaspedaal. Daarnaast zijn een gewone, een sportieve en een economische modus beschikbaar. Beide zijn zaken die gewoon zijn voor elektrische personenauto's, maar nog niet gangbaar voor bedrijfswagens.

In de gewone modus zijn de prestaties uitstekend voor een bus van deze omvang. In absolute zin presteert de e-Jumper niet significant beter dan de diesel-variant. Echter, het gemak waarmee de prestaties worden neergezet, samen met het uitblijven van een motorgeluid wordt ervaren als een sprong vooruit.

Conclusie

Stellantis is het moederbedrijf van Citroën, Peugeot, Opel en Fiat. Ruim een derde van alle opbrengsten komt uit bedrijfswagens en daarom zijn alle Stellantis bedrijfswagens vernieuwd voor modeljaar 2024. Dat geldt dus ook voor de Citroën Jumper (en de technisch identieke Fiat Ducato, Opel Movano en Peugeot Boxer).

Nieuwe eisen vanuit de Europese Unie zijn de aanleiding voor deze verjongingskuur. Alle auto's worden verplicht voorzien van nieuwe veiligheidsvoorzieningen. En omdat de fabrikant toch bezig was, is ook het infotainment-systeem vernieuwd. Hiermee zijn de Jumper, Ducato, Movano en Boxer weer bij de tijd, maar dat geldt voor ook voor de concurrentie omdat het hier een verplichte aanpassing betreft.

De proefrit leert daarom vooral dat het concept van de Jumper (en stalgenoten) slim is en blijft. Door het dashboard te kantelen kunnen de stoelen verder naar voren worden geplaatst en kan uit de bestaande lengte meer laadruimte worden gehaald. De elektrische e-Jumper is qua rust en prestaties veruit superieur aan de diesel, zonder dat dat ten koste van de laadruimte gaat.