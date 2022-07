Meesterlijk elektrisch

In de pikorde van lichte bedrijfswagens van Renault staat de Master bovenaan. Bij Renault begint het aanbod met de voordelige Express, daarop volgt de compacte Kangoo. Daarna komt de eerste echte bus: de Trafic. De Master doet daar in de lengte, breedte en hoogte nog een flinke schep bovenop. Bovendien is de Master beschikbaar in 3 lengten, 2 hoogten en 3 carrosserievormen (platte achterzijde voor eigen opbouw, met open laadbak of met gesloten laadruimte). Om de Master op maat te maken voor zijn taak zijn er vele bedrijven die de Master kunnen ombouwen tot koelwagen, kraanwagen en alles daar tussenin.

Voor deze test is een standaard Master ingezet in de standaard lengte (L1) en standaard hoogte (L1). De testauto heeft een schuifdeur aan de zijkant (alleen rechts) en scharnierende deuren achter. Voor deze gelegenheid dus geen ergonomische hoogstandjes. De laadruimte meet 8 m3 (maximaal 13 m3 voor L3H2) en is voor de testrit gevuld met 300 kg (van de maximaal 1.9 ton) aan ballast.

Uitrusting

Het instappen vraagt een behoorlijke klim, waarna overduidelijk is dat de Master al sinds 2014 op de markt is. De uitrusting is namelijk eenvoudig en heeft zeker niet de luxe of verfijning van de personenauto van Renault; iets wat inmiddels wél geldt voor de Renault Trafic.

Centraal op het dashboard staat het beeldscherm van een audio-, communicatie- en navigatiesysteem dat al jaren niet meer wordt geleverd op andere modellen van Renault. Daarbij is de standaarduitrusting karig. Moderne veiligheidsvoorzieningen zoals een zijwindassistent en een actief noodremsysteem zijn leverbaar, maar niet standaard. Ook een digitale binnenspiegel, achteruitrijcamera of zelfs maar parkeerhulp met "piepers" zijn niet standaard. Gelukkig zijn lekker grote buitenspiegels met dodehoekspiegels wel altijd aanwezig.

„voor een bedrijfswagen betekenen de rust, souplesse en het gebrek aan uitstoot een flinke sprong vooruit“

Elektrische auto

De Master was al langer verkrijgbaar met elektrische aandrijving. De reden voor deze test is een geheel nieuwe generatie van elektrische aandrijving. Alhoewel, nieuw? De aandrijflijn is afkomstig van de veel kleinere Renault Zoe personenauto, maar voor deze grote bus wel aangepast. Het accupakket (52 kWh) is wel gelijk en terwijl dit in de Zoe de gehele vloer in beslag neemt, heeft de Master ruimte te over voor batterijen. De laadruimte is daarom gelijk aan die van de Master met verbrandingsmotor.

Het verschil zit in de elektromotor. Die is in de basis gelijk aan die van de Zoe, maar levert dankzij aanpassingen minder paardenkrachten en juist veel meer trekkracht ("koppel"). Zoals bijna iedere elektrische auto heeft de Master E-Tech Electric slechts één versnelling. De versnellingshendel biedt slechts de keuze tussen vooruit, achteruit en neutraal. Er is geen "park" (hiervoor dient de handrem gebruikt te worden) en er zijn ook geen mogelijkheden om meer of minder energie terug te winnen tijdens remmen of uitrollen.

Desondanks is er weinig aan te merken op de prestaties. Voor een bus komt de Master vlot van de plek om vervolgens moeiteloos te presteren. Dat laatste werd tijdens de testrit ervaren als een groot voordeel boven de dieselmotor, die zich altijd merkbaar moet inspannen om kracht te leveren. De Master mag dan geen snelheidsrecords verbreken (de testauto was zelfs begrensd tot 80 km/u), maar ten opzichte van een bus met dieselmotor zijn de rust en souplesse ongekend.

Tijdens de test kon zo'n 200 km worden afgelegd op een volle batterij (verbruik 30 kWh / 100 km). Dat lijkt misschien weinig, maar omdat veel bussen worden ingezet in de regio en/of hun werk stilstaand doen (rijdend gereedschapsdepot, etc.) is het in de meeste gevallen voldoende. Afhankelijk van het gebruik kan worden gekozen voor een standaard of extra sneller lader. Die laatste blijft met een maximum snelheid van 22 kW echter ver achter bij personenauto's. Renault gaat er namelijk vanuit dat een bus in de regel 's nachts stilstaat en dan is de laadsnelheid minder van belang en kan op een dure "omvormer" worden bespaard.

Als het bereik echt onvoldoende is, dan biedt Renault inmiddels een oplossing in samenwerking met "Hyvia" aan. Dit bedrijf kan de Master voorzien van waterstoftanks en een brandstofcel, waarmee het bereik toeneemt tot zo'n 500 km. Bovendien kost het laden c.q. tanken dan beduidend minder tijd.

Weggedrag

Het gewicht van de elektrische aandrijflijn is verwaarloosbaar op het gewicht van de Master en de belading. Het weggedrag van de E-Tech Electric verschilt daarom niet of nauwelijks van de Master met dieselmotor. Dat wil zeggen dat de bus goedmoedig reageert en de bestuurder uitnodigt om kalm te rijden; zoals het hoort met kostbare lading aan boord.

Conclusie

Is de Renault Master E-Tech Electric de meester onder de elektrische auto's? Het is zonder twijfel de grootste, maar verder is de techniek niet superieur aan die van andere elektrische auto's. Echter, voor een bedrijfswagen betekenen de rust, souplesse en het gebrek aan uitstoot een flinke sprong vooruit. Als het aan de bestuurder ligt, verdient de E-Tech daarom altijd de voorkeur, want die komt simpelweg meer uitgerust op de bestemming aan.

Dit is echter een bedrijfswagen en dus is het eerder de boekhouder dan de berijder die de keuze zal maken. Op het moment van schrijven is elektrische aandrijving is niet per definitie voordeliger dan diesel in een bus. Echter, hoe korter de dagelijks af te leggen afstand, hoe sterker elektrische aandrijving scoort (lage slijtage, minder bewegende delen, lagere afschrijving). Tenslotte zijn er de klanten en die zullen het op prijs stellen als de Master na een bezoek geen walm van diesel achterlaat en dat komt het imago van het bedrijf weer ten goede!