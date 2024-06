De Fiat Scudo, Peugeot Expert, Opel Vivaro en Citroën Jumpy zijn de middelgrote bestelwagens van Stellantis. Ze zijn leverbaar in uiteenlopende lengtes en hoogtes, alsmede met enkele of dubbele cabine. De Fiat Scudo onderscheidt zich met een unieke neus die voor modeljaar 2024 volledig opnieuw is ontworpen. De "glimlach" van weleer is verruild voor strakke, rechte lijnen en een meer zelfverzekerde uitstraling. Dankzij een visuele verbinding tussen de koplampen lijkt de Scudo breder dan voorheen.

In de cabine komen de rechte lijnen terug, zelfs in het hart van het stuurwiel. De cabine is voorzien van alle standaard bergvakken, maar kent weinig innovatie. Het gebruikelijke bergvak bovenop het dashboard is opvallend groot, want er past zelfs een 12 inch laptop in!

De ruimte voor de bestuurder en bijrijders is niet meer dan gemiddeld voor een bus als deze. Ook de stoelen zijn gemiddeld groot en comfortabel. De rugleuning van de middelste stoel kan worden neergeklapt en kan dan worden gebruikt als tafeltje. Twee gemiste kansen: er is geen plek voor laadkabels en ondanks veel loze ruimte onder de motorkap is hier geen extra bergruimte ("frunk") gemaakt.

Uitrusting

De aanleiding voor alle vernieuwingen is de verplichting van de Europese Unie om alle auto's vanaf 2024 te voorzien van veiligheidsvoorzieningen die iedere slordigheid van de bestuurder bestraffen. Ook de Scudo kijkt daarom mee met de bestuurder en waarschuwt bij het overschrijden van de snelheidslimiet of overschrijden van de belijning op het wegdek zonder richting aan te geven. Net als bij andere merken klinken ook vele onterechte waarschuwingen, bijvoorbeeld wanneer een verkeersbord voor een parallelweg of afslag wordt gelezen.

Omdat een glazen binnenspiegel vanwege de scheidingswand en geblindeerde achterdeuren zinloos is, voorziet Fiat in een digitaal exemplaar. Die biedt vanaf 2024 een extra functie: met "Dynamic Surround View" wordt beeld van een (groothoek) camera onder de rechterbuitenspiegel weergegeven in de digitale binnenspiegel. Zo worden manoeuvreren en rechtsafslaan in druk verkeer makkelijker en veiliger. Terwijl de verplichte veiligheidsvoorzieningen als irritant en overbodig zijn ervaren, zou de optionele digitale spiegel wat Autozine juist verplicht moeten worden!

„De fabrikant houdt rekening met uiteenlopende belading en heeft een geslaagd compromis gevonden tussen lichte en zware vracht, comfort en dynamiek“

Omdat Fiat de elektronica moest herzien om alle veiligheidssystemen te kunnen implementeren, heeft de fabrikant meteen doorgepakt en ook het infotainment-systeem vernieuwd. Dit audio-, communicatie- en navigatiesysteem is nu van de nieuwste generatie, met internet-verbinding en ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto (via USB-C op het dashboard). Ook hiervoor geldt dat Fiat, Peugeot, Citroën en Opel onderhuids hetzelfde systeem gebruiken, maar kiezen voor een eigen vormgeving. De aanpak van Fiat is bijzonder, want er zijn nauwelijks knoppen in beeld! Het lijkt daarom alsof de mogelijkheden beperkt zijn. Echter, Fiat kiest voor "vegen" ("swipen") om te wisselen van de ene naar de andere functie. Dat is even wennen, maar zorgt wel voor beter overzicht omdat er minder bedieningselementen tegelijkertijd in beeld zijn. Het audiosysteem en de boordcomputer worden bediend met knoppen op het stuurwiel.

Laadruimte

Zoals eerder aangegeven, is de opzet van de Scudo conventioneel en dat geldt ook voor de laadruimte. De inhoud ervan is gemiddeld groot (5.3 m3 voor de demo). Omdat Fiat voor voorwielaandrijving kiest, is alle techniek onder de motorkap te vinden en ligt de laadvloer laag. Bovendien is de laadruimte daarom ongeacht de gekozen aandrijflijn (diesel of elektriciteit) even groot. De testauto is voorzien van twee schuifdeuren aan de zijkant en klapdeuren aan de achterzijde.

Elektrische auto

De Scudo is leverbaar met diesel- en elektromotor. Omdat autofabrikanten niet meer investeren in verbrandingsmotoren, is de dieselmotor niet aangepast voor modeljaar 2024. De elektrische aandrijflijn is voortaan beschikbaar met een 75 kWh sterke batterij. Hiermee heeft de e-Scudo een theoretische actieradius van 329 km en dat is veel meer dan de 231 km van voorgaande de 50 kWh versie. Tijdens de test onder gunstige weersomstandigheden met 250 kg belading aan boord, kwam de actieradius uit op 330 km. Het testverbruik was 24.4 kWh per 100 km en dat is iets aan de hoge kant (een veel grotere e-Ducato verbruikte met veel meer vracht aan boord 29 kWh per 100 km).

De prestaties van de 136 pk / 260 Nm sterke elektromotor zijn ruim voldoende, ook met belading aan boord. De e-Scudo is niet significant sterker of sneller dan de diesel, maar het gemak en de rust waarmee de elektrische bus presteert maakt een wereld van verschil. Wie eenmaal een elektrische bus heeft gereden wil nooit meer terug naar een stampende diesel! Bovendien heeft een elektrische auto in de regel slechts één versnelling en dus is schakelen niet nodig. De e-Scudo heeft niet meer geluidsisolatie dan de Scudo diesel, de geluiden van de banden en rijwind alsmede de galm uit de laadruimte zijn daarom even prominent aanwezig.

De e-Scudo kan bij een publiek laadpunt, zoals thuis of bij de zaak kan worden geïnstalleerd, opladen met een snelheid van maximaal 11 kW. Het volledig opladen kost dan in theorie 7 uur. Snelladen kan onder ideale omstandigheden met maximaal 100 kW en dat is zeer snel voor een bus. Volledig opladen kan in theorie in minder dan een uur bij een snellader. Minstens zo belangrijk: met handels achter het stuurwiel kan de bestuurder bepalen hoe sterk de e-Scudo inhoudt bij het loslaten van het stroompedaal en dus energie terugwint. Wie hier slim gebruik van maakt, kan veel energie besparen.

Rijeigenschappen

De rijeigenschappen van de Scudo zijn gemiddeld. De fabrikant houdt rekening met uiteenlopende belading en heeft een geslaagd compromis gevonden tussen lichte en zware vracht, comfort en dynamiek. De e-Scudo heeft als groot voordeel dat de batterijen centraal in de vloer zijn gebouwd, waardoor het zwaartepunt laag en centraal ligt. De e-Scudo is daarom stabiel en veilig.

Conclusie

Fiat werkt samen met Peugeot, Opel en Citroën. De bedrijfswagens die de merken aanbieden zijn technisch identiek en daarom zoeken de respectievelijke merken de verschillen in de presentatie. Dat zit in de vormgeving (neus, velgen, lakkleur) en de marketing. Fiat komt daarom met wollige uitspraken zoals "onze bedrijfswagens hebben een dubbele ziel, ze zijn rationeel en emotioneel" en "Fiat bedrijfswagens staat niet voor auto's, maar voor oplossingen". In de praktijk is daar echter niets van te merken. De busjes hebben dezelfde rijeigenschappen, dezelfde uitrusting en dezelfde ruimte. De keuze voor het ene of het andere merk zal daarom vooral te maken hebben met de nabijheid van een dealer en/of de ervaring met een bepaald merk.

Tegelijkertijd is de samenwerking van de diverse merken ook hun kracht. Omdat de diverse merken samen een product ontwikkelen, bundelen ze hun expertise en kunnen de kosten over een groter aantal producten worden verdeeld. De Fiat Scudo, en daarmee ook de Peugeot Expert, Citroën Jumpy en Opel Vivaro, zijn prima bussen die bovendien steeds met de tijd mee gaan. Dat is wat deze proefrit bewijst: samen staan we sterk!