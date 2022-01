Autotest | Zogenaamde "premium"-merken doen het al jaren: exclusieve versies van SUV's uitbrengen met de daklijn van een coupé. Zo onderscheiden ze zich van de massa en wordt een functionele auto aantrekkelijker. Volkswagen introduceert nu een coupé-versie van een compacte SUV: de Taigo. De grote vraag is: rijdt de Taigo ook anders dan de bestaande compacte modellen van Volkswagen?

Behalve het merk is er nog een verschil tussen de Volkswagen Taigo en SUV's met coupé-dak van premiummerken. Die behouden namelijk hun oorspronkelijke modelnaam en krijgen slechts een toevoeging zoals "coupé" of "sportback". Volkswagen daarentegen kiest voor een nieuwe naam en presenteert de Taigo dus als een opzichzelfstaand model.

Afgaande op de afmetingen toont de Taigo echter veel gelijkenis met de Volkswagen Polo en T-Cross. De wielbasis, bepalend voor de binnenruimte en belangrijk voor het weggedrag, is hetzelfde. De verschillen zitten in de basisvorm. De Taigo is hoger dan de Polo, maar beduidend lager dan de T-Cross. De grootste attractie is uiteraard de aflopende daklijn, waarmee de Taigo veel eleganter is dan een doorsnee SUV.

Daarnaast maken details een verschil. De vouwen in het plaatwerk, accenten in chroom of juist in zwart worden gebruikt om de T-Cross stoer te maken. Door diezelfde middelen op een andere manier in te zetten is de Taigo elegant. Juist dankzij deze subtiele aanpak is de Taigo ingetogen en tijdloos, terwijl Japanse crossovers (mix van SUV en hatchback) het veelal zoeken in wilde lijnen.

Ruimte

Bij de instap is meteen duidelijk dat de Taigo het midden houdt tussen een hatchback en een SUV. De instap is nauwelijks hoger dan gemiddeld en ook de zit is niet hoog. Daarom geeft de Taigo geen SUV-gevoel.

De binnenruimte is goed. Zelfs met het optionele zonnedak hebben lange bestuurders voldoende hoofdruimte. En ondanks de aflopende daklijn is de ruimte achterin gemiddeld voor een compacte crossover. Volwassenen passen precies achterin, maar hebben weinig ruimte over.

„Per saldo is de Taigo stabieler dan de Volkswagen T-Cross en rustiger dan de Polo“

In de opzet van het dashboard zijn de vormgevers van Volkswagen niet op enige originaliteit of durf te betrappen. Sterker nog: de eerder geteste T-Cross was met opvallend gekleurde accenten en levendige patronen beduidend frivoler dan deze Taigo. De gehele cabine is grijs, zwart, degelijk en sober. Zoals gebruikelijk bij Volkswagen voelt alles solide en is de afwerking smetteloos.

Uitrusting

De uitrusting is precies zoals mag worden verwacht van een moderne auto. Met de juiste opties is de Taigo te voorzien van alle gangbare luxe en veiligheidsvoorzieningen. Kenmerkend voor de laatste generatie Volkswagens is het zogenaamde "Digital Cockpit". De klokken achter het stuurwiel zijn vervangen door een beeldscherm (met daar omheen echter een analoge koelwatertemperatuur- en brandstofmeter) waarvan de inhoud op verschillende manieren kan worden ingedeeld. De knoppen op het dashboard zijn waar mogelijk vervangen door aanraakgevoelige paneeltjes.

De Taigo is voorzien van "Front Assist", waarmee de auto tot op zekere hoogte ("level 2") met de bestuurder meekijkt en kan ingrijpen bij gevaar. Deze systemen zijn zodanig op de achtergrond aanwezig, dat ze tijdens de test nooit als storend werden ervaren en dus ook niet werden uitgeschakeld. Net zoals bij veel andere auto's las de computer regelmatig verkeersborden die bedoeld waren voor een parallelrijstrook of die alleen geldig waren op bepaalde tijden. Daardoor werd meer dan eens onnodig automatisch geremd.

Motor

Volkswagen is helder over het feit dat de Taigo is gebouwd met dezelfde bouwstenen als de Polo en T-Cross. Daarom zijn onder de motorkap ook dezelfde motoren te vinden. En dat betekent helaas geen elektrische aandrijving of zelfs maar deels elektrische aandrijving (hybride). Op de prijslijst staan louter conventionele benzinemotoren die, afhankelijk van de gekozen versie, 95 tot 150 pk leveren.

De testauto is voorzien van de 110 pk sterke motor en die biedt een mooie balans tussen vermogen en verbruik, alhoewel de hoge CO2-uitstoot voor een forse CO2-belasting zorgt. Zeker in combinatie met de automaat met dubbele koppeling presteert de "Taigo 1.0 TSI DSG" moeiteloos. De kleine motor hoeft niet hard te werken om vlot mee te komen met het verkeer en heeft zelfs de nodige reserve paraat wanneer nodig. Verwacht echter geen explosieve sprints, want wanneer het gaspedaal echt tot de vloer wordt ingetrapt blijft iedere vorm van sensatie uit.

Omdat het hier een conventionele verbrandingsmotor zonder enige vorm van elektrische assistentie betreft, noteert de Taigo ook een conventioneel verbruik. Bij rustig rijden over langere afstanden is 1 op 20 net haalbaar. Over een traject met snelwegen, binnenwegen en stadsverkeer kwam het testverbruik uit op 1 op 16.

Weggedrag

Misschien wel de grootste verrassing van de Taigo is het weggedrag. Ondanks het feit dat de auto componenten deelt met andere Volkswagens, heeft de Taigo wel degelijk een eigen karakter. Met de zithouding, afstemming van het onderstel, bandenkeuze en natuurlijk het zwaartepunt (hoger dan de Polo, lager dan de T-Cross) rijdt de Taigo net even anders dan de andere modellen.

De Taigo voelt solide en vertrouwenwekkend. In snelle bochten helt de Taigo vanwege de hogere bouw iets over, maar in feite blijven de wielen altijd stevig op het wegdek. Per saldo is de Taigo stabieler dan de Volkswagen T-Cross en rustiger dan de Polo.

Conclusie

Met de "Taigo" introduceert Volkswagen een SUV met de daklijn van een coupé in het compacte segment. Binnen de beperkingen van de huisstijl van Volkswagen oogt de Taigo eleganter dan het bestaande aanbod. De bijzondere daklijn gaat nauwelijks ten koste van de binnenruimte, want die is nog steeds ruim voldoende.

Verwacht ondanks het veelbelovende uiterlijk echter geen scherp sturende sportwagen of opwindende crossover. Door bestaande bouwstenen net even anders toe te passen heeft de Taigo echter wel een iets ander karakter. Dankzij de fijnregeling van het onderstel, de wielkeuze en het iets lagere zwaartepunt voelt de Taigo stabiel en vertrouwenwekkend. Het betreft allemaal verschillen achter de komma, maar ze zijn er wel.

Vergelijk het hiermee: vanillevla, vanille-ijs en vanillekoekjes hebben in de basis allemaal dezelfde smaak, maar door de verschillende vormen beantwoorden ze aan verschillende verlangens. Zo is het ook met de compacte modellen van Volkswagen. In de basis hebben ze allemaal hetzelfde karakter, maar dankzij kleine onderlinge verschillen vervullen ze net een andere rol. Noem het in het geval van deze SUV met coupé-dak een "afrondingsverschil".

plus Prima rijeigenschappen

Onderscheidende vormgeving

Voldoende binnenruimte onder de lage daklijn min Geen elektrische of hybride aandrijving

Interieur niet zo spannend vormgegeven als exterieur

