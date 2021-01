Volkswagen Polo tijdelijk als R-Line Edition

8 januari 2021 | De Volkswagen Polo is tijdelijk leverbaar in een exclusieve R-Line Edition. Dit in een beperkte oplage beschikbare model springt in het oog met onder meer het R-Line exterieurpakket en grote lichtmetalen velgen. Die sportiviteit gaat samen met luxe, connectiviteit en een vanafprijs van 22.790 euro.

De nieuwe Polo R-Line Edition dankt zijn sportieve uitstraling aan 16 inch lichtmetalen velgen 'Sebring' in combinatie met het R-Line exterieurpakket. Inbegrepen hierbij zijn onder meer R-Line bumpers, de R-Line dakspoiler en R-Line zijdorpels. Als finishing touch zijn er extra donker getinte zijramen achter inclusief een donkere achterruit.

Standaard beschikt de R-Line Edition over het Radio- en multimediasysteem 'Ready to Discover' met kleuren touchscreen (16,5 cm), Streaming en Internet, het We Connect Plus abonnement (12 maanden) voor online diensten en digitale radio-ontvangst (DAB+). Ook inbegrepen zijn Climatic airconditioning, automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control), een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en een driespaaks, met leder bekleed multifunctioneel stuur.

De nieuwe Polo R-Line Edition wordt standaard geleverd met de 70 kW / 95 pk sterke 1.0 TSI-benzinemotor. De versie met handgeschakelde versnellingsbak is leverbaar vanaf € 22.790 en de uitvoering met automatische zeventraps DSG-transmissie vanaf € 24.790. Voor beide versies geldt een klantvoordeel van € 1.775. De Polo R-Line Edition is via Private Lease te rijden vanaf € 345 per maand (maandbedrag op basis van een looptijd van 48 maanden en 10.000 km/jaar).

