Volkswagen Polo nu als Edition 50

Het speciale jubileummodel is gebaseerd op de Polo Style, die is uitgebreid met extra opties. Vanbuiten onderscheidt de Polo Edition 50 zich met 16 inch 'Coventry' lichtmetalen velgen (optioneel 17 inch 'Torosa'), donker getint glas achter en een 3D-naamplaatje op de B-stijl met '50' opschrift. De aanpassingen zetten zich voort in het interieur met 'Edition 50' belettering op de sierlijsten van de voorste dorpel en een '50' embleem op het stuurwiel, evenals op het hoogglans zwarte dashboard aan de passagierszijde. Speciaal voor het jubileummodel is een nieuwe carrosseriekleur toegevoegd aan het keuzepalet: Crystal Ice Blue.

Standaard beschikt hij over verchroomde pedalen, zwarte hemelbekleding, sfeerverlichting, elektrisch verstelbare buitenspiegels, ventilatieroosters, verwarmbare sportstoelen vóór en een multifunctioneel lederen stuurwiel. Het camerasysteem achter, het Park & Comfort assist-pakket (inclusief een proactief beschermingssysteem voor inzittenden in combinatie met Front Assist, Side Assist voor rijstrookwissels en Park Assist met afstandsregeling en verkeerswaarschuwing achter), het Discover Media infotainmentsysteem met streaming & internet en rijprofielselectie behoren tot de standaarduitrusting. Voor wie meer luxe wenst, is er het optionele Plus-pakket. Dit voegt een kantelbaar en verschuifbaar panoramisch glazen dak, automatische airconditioning met twee klimaatzones en verbeterd luchtfilter én het Keyless Access sleutelloos vergrendel- en startsysteem met SAFELOCK toe.

De Polo Edition 50 heeft standaard een 1.0 TSI met 70 kW (95 pk) en een handgeschakelde versnellingsbak. Een zeventraps DSG-automaat is optioneel.