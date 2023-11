Volkswagen Polo nu als GTI Edition 25

De Polo GTI bestaat dit jaar 25 jaar, en is niet meer weg te denken uit het Polo-gamma. Als ode aan de sportieve 'hot hatch' heeft Volkswagen de exclusieve Polo GTI Edition 25 uitgebracht, in een gelimiteerde oplage. Slechts 25 exemplaren van het bijzondere jubileummodel zijn voorbehouden aan Nederlandse GTI-fans die hem nu in ons land kunnen kopen.

Nagenoeg volledige optielijst inbegrepen

Onder de motorkap heeft de 'Edition 25' de bekende 152 kW / 207 pk en 320 Nm sterke 2.0 TSI viercilinder turbomotor. In de basisuitrusting is deze limited edition compleet, want vrijwel de volledige optielijst van de Polo GTI is standaard inbegrepen. Voorbeelden zijn het audiosysteem van Beats, een elektrisch bedienbaar panoramisch schuif-/kanteldak, het navigatiesysteem 'Discover Pro' (23,4 cm) met 6 luidsprekers, Digital Cockpit Pro (26 cm), verwarmbare voorstoelen, sleutelloos vergrendel- en startsysteem (Keyless Access), Travel Assist (incl. Adaptive Cruise Control) en koplampverlichting LED Matrix (IQ.Light).

Echt exclusief wordt het dankzij de unieke Edition 25-uitrusting. Voorbeelden zijn de zwarte 18 inch lichtmetalen velgen 'Adelaide', speciale bestickering op de flanken, een zwart dak en zwarte buitenspiegels. Blikvangers in het interieur zijn de premium sportstoelen met zwart-rode lederen 'Edition 25' bekleding, instaplijsten met 'One of 2.500' opschrift en decorinleg in hoogglans zwart.

Ascot Grey

Daarmee is deze Polo GTI 25 Edition zo compleet, dat eigenlijk alleen de kleur nog optioneel te kiezen is. Naast de bekende GTI-kleuren Pure White, Kings Red Metallic, Reef Blue Metallic en Deep Black Pearl Effect is de Polo GTI Edition 25 ook leverbaar in de exclusieve kleur Ascot Grey.

Op de foto's poseert de jubileumeditie in Kings Red met een vroege sportieve voorloper: de Polo G40 uit 1989, onderdeel van de historische collectie van Volkswagen Nederland. De Polo GTI Edition 25 is nu te koop bij de Volkswagen-dealers, vanaf € 49.390.