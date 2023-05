Volkswagen Polo GTI als Edition 25

Op zoek naar een Volkswagen Polo 2.0 TSI GTI?

Voor de aandrijving vertrouwt de Polo GTI Edition 25 op de bekende 2,0-liter TSI turbo-benzinemotor met een vermogen van 152 kW / 207 pk en een koppel van 320 Nm. Daarmee sprint hij in 6,5 seconden van 0 naar 100 km/u. Die prestaties combineert de Edition 25 met een speciaal afgestemd, met 15 mm verlaagd sportonderstel. Het elektronische XDS-sperdifferentieel belooft de rijdynamiek, een verbeterde grip van de voorwielen en de handling die typerend is voor de GTI-modellen van Volkswagen.

Uitrusting

Ook optisch onderstreept de Polo GTI Edition 25 zijn bijzondere status. Hij combineert de klassieke GTI-uitstraling, met onder meer rode remklauwen en sierstrips, een honingraatdesign in de radiatorgrille en verchroomde uitlaatpijpen, met tal van exclusieve Polo GTI Edition 25-kenmerken. Voorbeelden zijn de 18 inch lichtmetalen velgen Adelaide in hoogglans zwart, een zwart dak en zwarte buitenspiegels, die samen de sportieve uitstraling onderstrepen.

Het interieur is standaard voorzien van sportstoelen in geperforeerd zwart-rood leder met gestikte GTI-logo's, plus hoogglans zwarte sierdelen met rode GTI-signatuur. Het infotainmentsysteem Ready to Discover is gekoppeld aan een 20 centimeter (8 inch) groot hoge-resolutie scherm. Het bijzondere karakter van deze limited edition wordt onderschreven door het speciale 'One of 2.500' logo op de dorpellijsten. Naast de bekende GTI-kleuren Pure White, Kings Red Metallic, Reef Blue Metallic, Smokey Grey Metallic en Deep Black Pearl Effect is de Polo GTI Edition 25 ook leverbaar in de exclusieve kleur Ascot Grey.

Technologie

Verder krijgt de Polo GTI Edition 25 standaard onder meer IQ.LIGHT LED-matrix koplampen, Dynamic Light Assist en LED-dagrijverlichting mee. Een multifunctioneel lederen sportstuur met schakelpaddles en het 25 embleem plus tal van rijassistentiesystemen zijn eveneens inbegrepen. Het standaard aanwezige Travel Assist maakt gedeeltelijk autonoom rijden mogelijk. Travel Assist kan de besturing, het remmen en accelereren overnemen bij snelheden van 0 tot 210 km/u. Daarbij vertrouwt de technologie op data van onder andere de Adaptive Cruise Control en Lane Assist. De Polo GTI Edition 25 komt in een beperkte oplage van slechts twintig exemplaren naar Nederland.

25 jaar Polo GTI: een terugblik

Toen hij in 1979 werd gelanceerd, zorgde de GT-variant van de allereerste Polo al voor wat ophef. Toch duurde het nog tot 1998 voordat de derde Polo-generatie voor het eerst de drie bekende letters kreeg. Volkswagen beperkte de productie van de eerste Polo GTI tot 3.000 exemplaren en kondigde niet lang daarna aan dat het model was uitverkocht. De volgende GTI-versie verscheen enkele jaren later, in 2006. Daarbij vormde de 132 kW/180 pk sterke Cup Edition, die optisch was gebaseerd op de raceauto's in de Polo Cup, een traktatie voor de liefhebbers.

In 2010 diende de vijfde generatie van de Polo zich aan met de 1,4-liter TSI-motor met turbo en supercharger. Diens opvolger werd in 2014 gelanceerd, voorzien van onder meer een splinternieuwe, 141 kW / 192 pk sterke TSI-motor en een top van 236 km/u. De huidige, zesde-generatie Polo vervolgde de GTI-traditie in 2021.