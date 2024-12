Volkswagen Polo

Volkswagen viert 50 jaar Polo

27 december 2024 - De Volkswagen Polo viert in 2025 zijn vijftigste verjaardag. Met meer dan 20 miljoen verkochte auto's in zes generaties is de Polo één van de succesvolste modellen in zijn klasse. De eerste generatie Polo die in maart 1975 werd gepresenteerd, was gebaseerd op de Audi 50. In licht gewijzigde vorm ging hij in Wolfsburg in serieproductie als de Volkswagen Polo. Met zijn strakke, functionele design sloot de Polo aan bij de tijdgeest.