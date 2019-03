Volkswagen Polo nu ook met 1.5 TSI

11 maart 2019 | Volkswagen levert de Polo nu ook met een 1.5 TSI benzinemotor. Het viercilinder turboblok levert 110 kW / 150 pk en is standaard gekoppeld aan een DSG-automaat. Hij is er ook als extra luxe en sportieve Highline Business R.

De 1.5 TSI benzinemotor van de Polo is goed voor een vermogen van 110 kW / 150 pk en een maximumkoppel van 250 Nm. Hij sprint met zijn DSG-automaat in 8,2 seconden van stilstand naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 216 km/u.

De Polo 1.5 TSI met 7-traps DSG-automaat is er standaard als luxe Highline. Hij staat op fraaie 16-inch Las Minas-velgen en heeft onder meer een adaptief Sport Select onderstel. Eveneens standaard zijn automatische airco, Sport-/Comfortstoelen, Driver Alert System, Adaptive Cruise Control en Front Assist met Emergency Braking.

Luxer én sportiever is de Highline Business R. Deze Polo is voor een meerprijs voorzien van sportieve R-aankleding en 16-inch Sebring velgen. Deze top-Polo is bovenop de Highline uitgerust met donkerrode LED achterlichten, privacy glass, Park Assist, Voice Control en het Executive-pakket met onder meer Discover Media navigatie, Mobiele online diensten (Car-Net), App-Connect smartphone-integratie en diefstalalarm.

De Volkswagen Polo 1.5 TSI Highline met DSG-automaat is nu te configureren en te bestellen. Hij is er vanaf € 26.310. De Highline Business R is leverbaar vanaf € 27.755.