Volkswagen Polo nu met R-Line Styling

12 maart 2018 | De Volkswagen Polo is voortaan ook leverbaar met sportieve R-Line exterieur- en interieurpakketten. De R-line styling maakt de compacte Volkswagen niet alleen extra sportief, maar doet dat ook tegen een sportieve prijs.

Het R-Line exterieurpakket onderstreept de sportiviteit van de Polo om te beginnen met de dynamisch gestylde R-line bumpers, een R-Line grille en dakspoiler. De fraaie details als de R-Line zijdorpels en diverse R-line logo's maken de sportieve looks compleet. Het pakket is leverbaar op de Comfortline (Business) en de Highline uitvoeringen en heeft een vanafprijs van € 584.

Speciaal voor de Polo Highline is een extra uitgebreid R-Line pakket beschikbaar. Dit pakket biedt niet alleen de R-Line exterieurstyling, maar ook 'Sebring' 16 inch lichtmetalen velgen én een speciaal R-Line interieur dat ondermeer is voorzien van een zwarte dakhemel en sportieve R-Line bekleding Carbon Flag/Art Velours. Bij de versies met DSG-transmissie is het stuur uitgevoerd met schakelpaddels.

De sportiviteit zit hem ook in de details: de pedalen zijn van aluminium en diverse interieurdelen zijn afgewerkt met R-Line decorlijsten 'Dark Diamond Flag'. Het uitgebreide 'R-Line exterieur- en interieurpakket' voor de Polo Highline is er voor € 1.711. Voor de meerprijs van € 518 is dit pakket uit te bereiden met 17 inch lichtmetalen velgen 'Bonneville'.