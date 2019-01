Volkswagen Polo als Highline Business R

28 januari 2019 | Met de Highline Business R voegt Volkswagen een nieuw topmodel toe aan de Polo-serie. De nieuwe Polo-uitvoering krijgt onder meer het sportieve R-Line exterieurpakket en een hightech Executive pakket met Discover Media-infotainmentsysteem en spraakbediening. Prijzen van de Polo Highline Business R beginnen bij 23.205 euro.

De standaard-uitrusting op de Polo Highline Business R wordt aangevuld met 16 inch lichtmetalen velgen in Sebring-design en een met 15 millimeter verlaagd adaptief Sport Select-onderstel. Verder is de Polo Highline Business R uiterlijk te herkennen aan de R-Line logo's op de voorschermen, donkerrode LED-achterlichten en de getinte zijruiten en achterruit.

Het Discover Media-infotainmentsysteem maakt deel uit van het Executive-pakket en is voorzien van DAB+ digitale radio-ontvangst, smartphone-integratie en diverse Car-Net mobiele onlinediensten. Elektronische rijassistenten als Adaptive Cruise Control, Park Assist en Driver Alert System (vermoeidheidsherkenning) maken het de bestuurder van de Polo Highline Business R makkelijker.

Het nieuwe topmodel is leverbaar als 1.0 TSI (met 70 kW/95 of 85 kW/115 pk) en als 1.6 TDI (70 kW/95 pk), met handgeschakelde versnellingsbak of zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling. De Polo Highline Business R is er vanaf € 23.205 voor de 1.0 TSI met 70 kW/95 pk en handgeschakelde vijfbak. De compacte hatchback is er vanaf € 16.570.