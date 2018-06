Volkswagen Polo 1.6 TDI nu ook met DSG-automaat

27 juni 2018 | De Volkswagen Polo is er nu ook met 1.6 TDI (70 kW / 95 pk) met de zeventraps DSG-automaat. De Polo 1.6 TDI 7-DSG is er als Comfortline, Highline en, speciaal voor zakelijke rijders, ook als Comfortline Business. De prijzen beginnen bij 24.550.

De 1.6 TDI voor de Polo levert een vermogen van 70 kW / 95 pk. Hij was er al in combinatie met handgeschakelde vijfbak en daar komt nu de DSG-optie bij. De zeventraps DSG-transmissie schakelt dankzij de dubbele koppeling buitengewoon snel en vrijwel zonder onderbreking van de aandrijfkracht.

De Polo 1.6 TDI 7-DSG is er als Comfortline (vanaf € 24.550) die standaard is voorzien van onder meer LED-dagrijverlichting, Climatic airco, Front Assist, adaptive cruise control, boordcomputer plus, middenarmsteun vóór en een multifunctioneel stuur. De Highline (vanaf € 25.490) voegt daar onder andere lichtmetalen velgen, een verlaagd, adaptief onderstel, Climatronic automatische airco, sport-comfortstoelen, sfeerverlichting en vermoeidheidsherkenning aan toe.

De Polo 1.6 TDI DSG is bij uitstek bedoeld voor de zakelijke rijder. Speciaal voor hen levert Volkswagen de Comfortline Business. Die heeft alles van de Polo Comfortline plus het Executive-pakket met onder andere navigatie 'Discover Media', Car-Net onlinediensten, app-connect smartphone-integratie en diefstalalarm. Ook een houder voor mobiele telefoons, de Mijn Volkswagen App module en een rubberen kofferbakmat zijn inbegrepen. De prijs bedraagt € 24.890.