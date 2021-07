Volkswagen vernieuwt Polo GTI

30 juni 2021 | De Volkswagen Polo GTI is aangepast voor modeljaar 2022. De compacte "hot hatch" biedt volop een 152 kW / 207 pk sterke 2.0 TSI turbomotor en het standaard gemonteerde adaptieve onderstel 'Sport Select'. Het vernieuwde design, met herkenbare GTI-accenten en een opvallende LED-lichtstrip in de grille, weerspiegelt het karakter. Daarbij is de nieuwe Polo GTI volledig digitaal én maakt hij gedeeltelijk autonoom rijden mogelijk.

Het hart van de vernieuwde Polo GTI is zijn 2,0-liter TSI. Deze turbo-benzinemotor met dubbele inspuiting (direct en indirect) en elektronische klephoogteverstelling aan de inlaatzijde levert een vermogen van 152 kW / 207 pk en een maximumkoppel van 320 Nm in het toerengebied tussen 1.500-4.500 tpm. In combinatie met de standaard zeventraps automatische DSG-transmissie met dubbele koppeling vertaalt zich dat in een acceleratie van 0-100 in 6,5 seconden en een topsnelheid van 240 km/u.

Standaard heeft de Polo GTI het adaptieve Sport Select-onderstel. Dit verlaagt de ophanging met 15 mm ten opzichte van het reguliere sportonderstel. Ook de twee schokdempersettings, een grotere stabilisator vóór en de stuggere afstemming dragen volgens Volkswagen bij aan een sportiever rijgevoel. In elke Polo GTI heeft de bestuurder keuze uit de rijstanden Eco, Individual, Normal en Sport. In 'Sport' reageren motor, transmissie en onderstel op hun scherpst en is het uitlaatgeluid extra sportief. Voor de efficiency is er de Eco-stand, waarin de Polo GTI met uitgeschakelde motor kan 'zeilen' (uitrollen).

De nieuwe Polo GTI valt op door diverse designelementen. Standaard zijn bijvoorbeeld IQ.LIGHT LED-matrix koplampen en een opvallende, doorlopende LED-lichtstrip in de grille. Ook de nieuwe achterlichtunits, die nu tot in de achterklep doorvloeien, maken gebruik van LED-technologie. Dynamische afslagverlichting en een speciale remlichtanimatie zijn hierbij inbegrepen. Deze voorzieningen smelten samen met bekende GTI-elementen zoals de honingraatgrille met rode strip, sportief gestylde bumpers, grote luchtinlaten, rode remklauwen en het iconische GTI-logo.

Ook vanbinnen is de sportiefste Polo een echte GTI. Blikvangers zijn de sportstoelen met de ruitbekleding, rode stiksels, een multifunctioneel sportstuur en de GTI-tinten zwart, rood, grijs en chroom. Tegelijkertijd is dit sportieve topmodel binnen de nieuwe Polo-range digitaler dan voorheen. De GTI is standaard voorzien van Digital Cockpit met een 8-inch scherm; Digital Cockpit Pro met 10,25 inch display is een optie. Smartphones zijn te koppelen (optioneel draadloos) voor het gebruik van Apple CarPlay en Android Auto. De Polo GTI is leverbaar met de nieuwste infotainmentsystemen. Het Ready2Discover-systeem beschikt over een 8,0 inch kleurentouchscreen en Discover Pro over een groter, 9,2 inch scherm. Met Ready2Discover is het bijvoorbeeld mogelijk om het navigatiesysteem na aankoop van de auto te activeren ("feature on demand"). Dankzij We Connect is er toegang tot een scala aan online diensten.

De nieuwe Polo GTI is standaard voorzien van het IQ.DRIVE-pakket, met bijvoorbeeld Travel Assist, dat gedeeltelijk autonoom rijden mogelijk maakt. De Polo GTI houdt dan automatisch een veilige afstand tot voorliggers aan én blijft daarbij tussen rijbaanmarkeringen, zonder dat de bestuurder hoeft gas te geven, te remmen of te sturen. Wel dient de bestuurder altijd de handen aan het stuur te houden. Het stuurwiel detecteert zelf of dat het geval is. Naast Travel Assist zijn er meer assistentiesystemen leverbaar voor de Polo GTI. Adaptive Cruise Control, Lane Assist en Front Assist met City Emergency Braking maken eveneens deel uit van het standaard IQ.DRIVE-pakket. Aanvullend is er onder meer het optionele Assistance Pakket, inclusief Dodehoeksensor (Side Assist), Proactieve inzittendenbescherming (Pre-Crash) én Parkeerassistent (Park Assist).

De Polo GTI wordt eind dit jaar in Nederland verwacht. Prijzen en exacte specificaties worden in aanloop naar de marktintroductie bekend gemaakt.

