Volkswagen toont vernieuwde Polo

22 april 2021 | Volkswagen heeft de Polo vernieuwd voor modeljaar 2022. Zo is het een van de eerste auto's in zijn klasse die gedeeltelijk geautomatiseerd kan rijden. En er is meer. Front en achterzijde vallen op door het vernieuwde design én de toepassing van LED-lichtunits. De Digital Cockpit is voortaan standaard en er zijn nieuwe, moderne infotainmentsystemen.

De vernieuwde Polo is een van de eerste auto's in zijn klasse die leverbaar is met IQ. DRIVE Travel Assist. Hierin komen de functies van de nieuwe Adaptive Cruise Control (ACC) en Lane Assist samen. Door deze combinatie kan de nieuwe Polo gedeeltelijk geautomatiseerd rijden bij snelheden tot 210 km/u. Polo-modellen met Travel Assist beschikken ook over een nieuw multifunctioneel stuur met aanraakgevoelige oppervlakken. Deze detecteren of de bestuurder het stuur in handen heeft wanneer IQ.DRIVE Travel Assist is geactiveerd. Daarmee voldoet de vernieuwde Polo aan de vereisten voor Level 2 geautomatiseerd rijden. Lane Assist en Emergency Braking Front Assist inclusief City Emergency Braking zijn standaard inbegrepen.

Elke vernieuwde Polo heeft gerestylde bumpers en standaard LED-koplampen. Bij de IQ. LIGHT matrix koplampen (standaard op Polo Style en GTI) is ook een karakteristieke LED-lichtstrip over de gehele breedte van de auto in het front verwerkt. De achterlichten maken eveneens gebruik van LED-technologie. Voor het eerst is een gedeelte van de lichtunits geïntegreerd in de achterklep.

Het Composition Media audiosysteem met 6,5 inch display behoort tot de standaarduitrusting van de vernieuwde Polo. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op te waarderen naar drie nieuwe systemen. Het Ready2Discover-systeem maakt het mogelijk om de navigatiefunctie na aanschaf van de Polo te activeren (on demand functie). Navigatie is standaard op het Discover Media-systeem met 8,0 inch display en Discover Pro (9,2 inch display). Deze laatste drie systemen worden altijd inclusief 'Streaming & Internet' geleverd. Hiermee is de Polo altijd verbonden met het internet, bijvoorbeeld voor het luisteren naar favoriete podcast of de beschikbaarheid van internetradio. Ook draadloze smartphone integratie is beschikbaar.

De Polo wordt leverbaar in de uitvoeringen Polo, Life, Style, R-Line en GTI. Een highlight is de Digital Cockpit. Dit digitale instrumentenpaneel met 8,0 inch display is voortaan standaard voor alle versies. Verder personaliseren kan bijvoorbeeld met een panoramisch schuif-/kanteldak, het high-end geluidssysteem Beats, keyless Access, een trekhaak en een sportonderstel. Daarnaast zijn er vier nieuwe exterieurkleuren beschikbaar.

Elke nieuwe Polo beschikt voortaan over een multifunctioneel stuur (om de handen op het stuur en de ogen op de weg te houden), een 'center airbag' tussen bestuurder en passagier en een nieuwe gordelspanner voor extra bescherming van het bekken.

De vernieuwde Polo debuteert met een keuze uit drie driecilinder benzinemotoren met vermogens van 59 kW / 80 pk, 70 kW / 95 pk en 81 kW / 110 pk. De krachtigste versie wordt standaard geleverd in combinatie met de zeventraps DSG-automaat.

De vernieuwde Polo wordt in september 2021 op de Nederlandse markt verwacht. In aanloop naar de marktintroductie maakt Volkswagen de exacte specificaties en prijzen bekend.

Op zoek naar een Volkswagen Polo?

bynco heeft er 1 vanaf € 14.800,-

Volkswagen introduceert Polo Harlekin

18 januari 2021

VW Polo tijdelijk als R-Line Edition

8 januari 2021

VW Polo is Zakenauto van het Jaar 2020

25 september 2019

VW Polo nu ook met 1.5 TSI

11 maart 2019