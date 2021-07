Vernieuwde Volkswagen Polo nu te bestellen

23 juli 2021 | De vernieuwde Polo is per direct te bestellen. De compacte Volkswagen heeft voortaan standaard meer aan boord, zoals Lane Assist, LED-verlichting en een Digital Cockpit. Hij heeft een vernieuwd design en geavanceerde technologie, waaronder IQ. DRIVE Travel Assist voor gedeeltelijk geautomatiseerd rijden. De vanafprijs van de nieuwe en rijker uitgeruste Polo is bijna 2.000 euro lager dan voorheen. De Polo voor modeljaar 2022 is nu te bestellen vanaf 19.990 euro.

De vernieuwde Polo is direct te herkennen aan zijn gerestylde front en de LED-verlichting rondom, die aan de achterzijde nu doorloopt tot in de achterklep. De IQ. LIGHT matrix LED-koplampen (standaard op Style, R-Line Business+ en GTI) zijn met elkaar verbonden door een karakteristieke LED-lichtstrip. Nieuw is het IQ. DRIVE Travel Assist waarmee de Polo gedeeltelijk geautomatiseerd kan rijden (inbegrepen vanaf uitrustingsniveau Life). Lane Assist, Emergency Braking Front Assist en City Emergency Braking zijn nu ook standaard.

Het 'Ready to Discover'-infotainmentsysteem maakt het mogelijk om de navigatiefunctie na aanschaf 'on demand' te activeren. Navigatie is standaard op het 'Discover Media'-systeem met 8,0 inch display en 'Discover Pro' (9,2 inch display). Vanaf 'Ready to Discover' is altijd 'Streaming & Internet' standaard. Hiermee is de Polo 24/7 verbonden met het internet voor toegang tot allerlei digitale diensten.

De vernieuwde Polo is leverbaar in de uitvoeringen Polo, Life, Style, R-Line en GTI. Speciaal voor zakelijke rijders zijn er Business-uitvoeringen beschikbaar. De basisuitvoering (Polo) biedt standaard het volledig digitale instrumentenpaneel (Digital Cockpit), het multimediasysteem 'Composition' met touchscreen, Telefoonvoorbereiding, We Connect Plus (inclusief abonnement voor 12 maanden), Lane Assist, LED-koplampen, Climatic airconditioning en elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels.

De voorheen meest verkochte uitvoering, de Comfortline, heet voortaan Life en is meteen ook luxer uitgerust. De Life heeft onder meer het IQ.Drive-pakket (Travel Assist en Adaptive Cruise Control), App-Connect smartphone integratie, 'Essex' lichtmetalen velgen, een regensensor en elektrisch inklapbare buitenspiegels. Deze extra uitrusting van de Life wordt tegen een meerprijs geleverd, het klantvoordeel bedraagt € 1.850.

De Style is aanvullend voorzien van onder meer het multimediasysteem 'Ready to Discover', IQ.Light LED Matrix-koplampen, Climatronic automatische airco, Park Distance Control en sfeerverlichting. De R-Line biedt alle voorzieningen van de Life en voegt daar het R-Line exterieur- én interieurstyling aan toe.

De Business-uitvoeringen zijn gebaseerd op de Life en R-Line. In beide gevallen betekent dat, tegen een meerprijs, onder meer het navigatiesysteem 'Discover Media' met 20,3 cm touchscreen en Streaming & Internet, een draadloze telefoonoplader, verwarmbare voorstoelen en een diefstalalarm.

De vernieuwde Polo debuteert met een keuze uit drie driecilinder benzinemotoren met vermogens van 59 kW / 80 pk, 70 kW / 95 pk of 81 kW / 110 pk. De zeventraps DSG-automaat is standaard bij deze 1.0 TSI met 110 pk en optioneel op de uitvoeringen met 95 pk. De nieuwste versie van de Polo is te bestellen vanaf € 19.990. De eerste exemplaren arriveren naar verwachting vanaf medio september 2021 bij de Nederlandse dealers. De specificaties en prijzen van de GTI worden in een later stadium bekend gemaakt.

Op zoek naar een Volkswagen Polo?

bynco heeft er 122 vanaf € 9.990,-

Volkswagen vernieuwt Polo GTI

30 juni 2021

Volkswagen toont vernieuwde Polo

22 april 2021

Volkswagen introduceert Polo Harlekin

18 januari 2021

VW Polo tijdelijk als R-Line Edition

8 januari 2021