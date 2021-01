Volkswagen introduceert Polo Harlekin

18 januari 2021 | Volkswagen introduceert de Polo Harlekin. Deze kleurrijke 'one-off' verschijnt 25 jaar na de introductie van een auto die eigenlijk niet bedoeld was om in productie te gaan, maar met ruim 3.800 exemplaren een onverwacht succes werd: de Polo Harlekin.

Terug naar 1994, het jaar waarin Volkswagen de derde generatie van de compacte Polo presenteerde. Dit intern 6N aangeduide model betekende in veel opzichten een grote stap vooruit. Dit was bijvoorbeeld de eerste Polo die ook in vijfdeursuitvoering leverbaar werd en belangrijke veiligheidsitems als airbags, gordelspanners en ABS deden hun intrede.

Wat de nieuwe Polo in 1994 ook uniek maakte, was het 'Baukastensysteem'. Dankzij vier bouwstenen (aandrijving, uitrusting, opties en kleur) was het makkelijker dan ooit om een Polo naar eigen wens en smaak samen te stellen. Om (het gemak van) die vier bouwstenen te visualiseren, bedacht Volkswagen een kleurencode. Blauw stond daarbij voor motor en onderstel, geel voor uitrusting, rood voor opties en groen voor lakkleuren. Om de codetaal extra tot de verbeelding te laten spreken, voerde Volkswagen twintig Polo's in die kleuren uit voor promotionele doeleinden bij (dealer)evenementen. Zo kregen veel mensen en dus ook (potentiële) klanten die auto's te zien. En toen gebeurde er iets waar Volkswagen geen rekening mee had gehouden: er waren klanten die per se zo'n bont gekleurde Polo wilden hebben.

Volkswagen nam de vraag van klanten serieus en startte in 1995 een productierun van 1.000 vierkleurige Polo's. Deze productieversies kregen de naam Harlekin. De productie van de Polo Harlekin was een kunststukje op zich. Voor een Harlekin produceerde Volkswagen om te beginnen vier normale Polo's in de kleuren blauw, rood, geel en mintgroen. Van die auto's werden carrosseriedelen zoals motorkap, achterklep, deuren, bumpers en spiegels volgens een vast stramien uitgewisseld. De basiskleur van een Harlekin is de tint die men terugvindt op het dak, de dorpels en in de motorruimte. Om een idee te geven van het kleurenpatroon: bij elke Harlekin hebben de voorbumper, de voorportieren en de spiegels dezelfde kleur en dat geldt ook voor de achterportieren en de bumper achter. Als klant kon men een Polo Harlekin bestellen, maar kon geen voorkeur aangeven voor (bijvoorbeeld) de basiskleur. Het was simpelweg afwachten welke van de vier beschikbare kleurcombinaties men uiteindelijk kreeg.

Ook het interieur van de Polo Harlekin was kleurrijk. In de 'Joker'-bekleding kwamen de vier basiskleuren van de Harlekin terug en een met blauw leder bekleed sportstuur was evenals een pookknop mét Harlekin-logo in elke versie standaard. Een detail: de radio in de Polo Harlekin was van… Blaupunkt. Andere herkenningstekens waren het Harlekin-logo op de achterklep, witte knipperlichten vóór en donker getinte achterlichten. De eerste 1.000 Polo's Harlekin werden bovendien afgeleverd met een genummerde sleutelhanger en een certificaat.

