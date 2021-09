Vernieuwde Volkswagen Polo nu bij de dealer

29 september 2021 | De vernieuwde Volkswagen Polo staat met ingang van vandaag bij de Nederlandse dealers. Met een prijs vanaf 19.990 euro is hij aanzienlijk lager geprijsddan zijn voorganger. Daarbij maakt Volkswagen's compacte hatchback nieuwe comfort- en veiligheidsvoorzieningen zoals IQ.LIGHT LED Matrix-koplampen, Digital Cockpit en IQ.DRIVE Travel Assist nu bereikbaar.

Nieuw is IQ.DRIVE Travel Assist, waarmee de Polo gedeeltelijk geautomatiseerd kan rijden (inbegrepen vanaf uitrustingsniveau Life). Ook ook de IQ.LIGHT LED Matrix-koplampen (standaard op Style en R-Line Business+) zijn vermeldenswaardig in dit segment. Standaard krijgt elke Polo bovendien moderne functies zoals de Digital Cockpit, airconditioning, een multifunctioneel stuurwiel, LED-koplampen, rijstrookbehoudassistent (Lane Assist) en het afstandscontrolesysteem (Front Assist) inclusief voetganger- en fietsersherkenning.

Het 'Ready to Discover'-infotainmentsysteem maakt het mogelijk omde navigatiefunctie na aanschaf 'on demand' te activeren en voorziet standaard in 'App-Connect' draadloze smartphone-integratie. Navigatie is standaard ophet 'Discover Media'-systeem met 8,0 inch (15,5 cm) display en 'Discover Pro' (9,2 inch (20,3 cm) display). Vanaf 'Ready to Discover' is altijd 'Streaming & Internet' standaard. Hiermee is de Polo 24/7 verbonden met het internet voor toegang tot allerlei digitale diensten.

De vernieuwde Polo is nu leverbaar in de uitvoeringen Polo, Life, Style en R-Line. Medio november 2021 wordt tevens de Polo GTI bestelbaar. Speciaal voor zakelijke rijders zijn er luxe Business-modellen beschikbaar. Onder de motorkap biedt Volkswagen keuze uit drie driecilinder benzinemotoren met vermogens van 59 kW / 80 pk, 70 kW / 95 pk of 81 kW / 110 pk. Deze laatste krijgt standaard de 7-traps DSG-automaat met dubbele koppeling, die als optie ook te bestellen is voor uitvoeringen met 95 pk.

Volkswagen Polo 2022 nu te bestellen

23 juli 2021

Volkswagen vernieuwt Polo GTI

30 juni 2021

Volkswagen toont vernieuwde Polo

22 april 2021

Volkswagen introduceert Polo Harlekin

18 januari 2021