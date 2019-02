Volkswagen Polo

Volkswagen Polo GTI nu ook met handgeschakelde 6-bak

7 februari 2019 | De Volkswagen Polo GTI is er nu ook met een handgeschakelde 6-versnellingsbak. Met zijn 147 kW/200 pk sterke 2,0-liter turbomotor sprint de 'hot hatch' met handbak in 6,7 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. Daarmee is de Polo GTI met handbak net zo snel als de variant met DSG-automaat. De Polo GTI met handgeschakelde 6-bak is er vanaf 28.570 euro.