Nieuwe Volkswagen Polo nu ook als GTI

3 november 2017 | De nieuwe Volkswagen Polo is er nu ook als GTI. De Polo GTI (Gran Turismo Injection), Volkswagen's compacte 'hot hatch', tikt voor de eerste keer de magische 200 pk-grens aan. De nieuwe Volkswagen Polo GTI DSG arriveert eind november in Nederland en heeft een vanafprijs van 29.590 euro. Daarmee bedraagt het klantvoordeel 1.725 euro ten opzichte van de vorige Polo GTI DSG. De versie met handgeschakelde zesbak komt medio volgend jaar op de markt.

Net als zijn grotere broer, de Golf GTI, wordt de Polo GTI nu aangedreven door een 2.0-liter turbomotor. In de Polo levert de krachtbron 147 kW / 200 pk en 320 Nm aan trekkracht, waarmee de GTI in 6,7 seconden van stilstand naar 100 km/h schiet. Zijn topsnelheid bedraagt 237 km/u. De 1.984cc motor heeft een compressieverhouding van 11,65:1. De GTI-krachtbron levert zijn maximumvermogen tussen 4.400 en 6.000 tpm. Bovendien heeft hij het maximumkoppel van 320 Nm al vanaf 1.500 tpm beschikbaar en houdt dat vast tot 4.400 tpm.

De nieuwe Polo GTI is in eerste instantie leverbaar met een razendsnel schakelende DSG-transmissie, en komt medio volgend jaar ook op de markt met een handgeschakelde zesbak. Standaard heeft de Polo GTI een XDS-sperdifferentieel op de vooras én Active Sport Select, het adaptieve onderstel dat kan worden ingesteld op Normal- of Sport-modus.

Deze top-Polo is een echte GTI. Niet alleen door zijn prominente GTI-logo's, maar ook door de kenmerkende rode lijn in zijn grille, de dubbele uitlaatpijpen en grote lichtmetalen velgen. Het interieur van deze topsporter is voorzien van een GTI sportstuur en vele GTI voorzieningen waaronder de met de kenmerkende ruitjesstof beklede sportstoelen.

De nieuwe Polo GTI is niet alleen krachtiger, maar ook veel ruimer en luxer dan zijn voorganger. Zo is deze Polo ondermeer standaard uitgerust met een adaptief onderstel 'Sport Select', Adaptive Cruise Control, Front Assist, Voetgangersherkenning, City Emergency Braking, mistlampen in de voorbumper, LED achterlichten, een lederen multifunctioneel GTI stuurwiel met schakelpaddels en telefoonvoorbereiding met Bluetooth.