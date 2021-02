Volkswagen start productie ID.3 in Glazen Fabriek

1 februari 2021 | De Volkswagen ID.3 wordt nu ook in de Glazen Fabriek gebouwd. De assemblage van de eerste ID.3 in Dresden markeert tevens de acceleratie van de transformatie van het iconische gebouw tot het nieuwe 'Home of the ID'.

De Glazen Fabriek in Dresden is inmiddels de vierde Volkswagen-fabriek die is omgebouwd om volledig elektrische auto's te produceren die zijn gebaseerd op het MEB-platform. De productie van de eerste Volkswagen ID.3 startte eind 2019 in de eveneens geheel getransformeerde Volkswagen-fabriek in Zwickau. Eind 2020 zijn ook de Chinese vestigingen in Anting en Foshan gestart met het bouwen van elektrische Volkswagens. Samen hebben deze vier fabrieken een maximale productiecapaciteit van meer dan 900.000 auto's per jaar. Het netwerk van MEB-fabrieken breidt zich in rap tempo uit; ook de productiefaciliteiten in Emden, Hannover en Chattanooga (VS) bereiden zich voor op de het bouwen van emissievrij rijdende Volkswagens.

De Glazen Fabriek is niet zomaar een nieuwe productielocatie voor de Volkswagen ID.3. Het iconische gebouw is al sinds de opening in 2001 een showcase voor het merk. Was het twee decennia geleden nog het transparante productiehuis van de luxe Volkswagen Phaeton, nu is de volledig uit glas opgetrokken 'fabriek' het nieuwe 'Home of the ID.'.

Als sinds 2017 worden er in de Glazen Fabriek uitsluitend elektrische auto's geassembleerd en fungeert het ook als thuisbasis voor verschillende mobiliteit gerelateerde startups. Met de productiestart van de ID.3 krijg de transformatie een extra impuls. Het "Home of the ID.' speelt een belangrijke rol binnen het nieuwe Volkswagen. De transparante fabriek geeft klanten en bezoekers niet alleen een kijkje achter de schermen van het grote elektrificatie-offensief van het merk, maar kunnen er ook zelf uitgebreid de modellen van de ID. Family ervaren.

5 EuroNCAP sterren voor Volkswagen ID.3

21 oktober 2020

Volkswagen ID.3 ST nu te bestellen

15 juli 2020

Volkswagen ID.3 te zien in Nederland

30 juni 2020

Personeel Volkswagen test ID.3

23 juni 2020