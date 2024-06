Volkswagen ID.3 Pure is terug

De ID.3 Pure heeft een nieuwe 125 kW / 170 pk sterke aandrijflijn. In combinatie met het nieuwe 52 kWh accupakket is in theorie een actieradius van 388 km haalbaar. Dankzij de 145 kW snellaadmogelijkheid volstaat onder ideale omstandigheden een pauze van 25 minuten om de accu van 10 tot 80% op te laden.

De ID.3 Pure is er tijdelijk als Oranje Edition met LED-verlichting, automatische airconditioning (Climatronic), Comfortstoelen, een multifunctioneel met leder bekleed stuur en elektrisch bediende, verwarmde en inklapbare buitenspiegels. Ook inbegrepen is het uit de ID.4/5 en ID.7 bekende nieuwe infotainmentsysteem Ready to Discover met het grote (32,8 cm) centrale display, inclusief de IDA spraakassistent en ChatGPT-integratie. Park Distance Control met parkeersensoren voor en achter hoort er eveneens bij, net als Lane Assist en Adaptive Cruise Control.

De nieuwe Pure-uitvoering maakt ID.3 rijden voordeliger dan rijden met bijvoorbeeld een vergelijkbare Golf. Als ID.3 Pure Oranje Edition in beperkte oplage is hij er namelijk vanaf € 35.990. Net als bij andere ID.-modellen is bij de ID.3 t/m 7 jaar onderhoud en de wettelijk verplichte 8 jaar fabrieksgarantie (óf maximaal 160.000 km) op de hoogvoltaccu inbegrepen.