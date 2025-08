Volkswagen ID.3 GTX nu als FIRE ICE

Ongeveer een jaar na de wereldpremière van de showcar tijdens de jaarlijkse IDâ€'Meeting in Locarno presenteert Volkswagen de productieversie van de ID.3 GTX FIRE+ICE. Net als destijds bij de Golf II kregen ontwerpers en ingenieurs de vrije hand om een unieke special te creëren, ditmaal gebaseerd op de sportieve ID.3 GTX.

Met de 'Fire and Ice' presenteerde Volkswagen in 1990 een speciale versie van de Golf II, die zowel sportief als comfortabel was. Het ontwerp werd gemaakt in samenwerking met modeontwerper en regisseur Willy Bogner. Met zijn extravagante uiterlijk, een lak met donkerpaars pareleffect, lichtmetalen velgen, voorspoiler en spatbordverbreders, werd de Golf Fire and Ice al snel een zeldzaamheid. Het werd een verrassend succes: er werden in totaal 16.700 exemplaren verkocht. Oorspronkelijk waren slechts 10.000 exemplaren gepland.

Het nieuwe model is gebaseerd op de Volkswagen ID.3 GTX. Die beschikt over de krachtigste elektrische aandrijflijn van Volkswagen tot nu toe, met een vermogen van 240 kW (326 pk) en een maximaal koppel van 545 Nm. Dit stelt de FIRE+ICE in staat om in 5,7 seconden van 0 naar 100 km/u te accelereren. De topsnelheid is elektronisch begrensd tot 200 km/u. Het GTX-onderstel is uitgerust met sterkere stabilisatoren en DCC adaptieve chassisregeling en is afgestemd op de prestaties van de GTX-aandrijflijn. De energie wordt geleverd door een 79 kWh (netto) lithiumâ€'ionbatterij, die bij DCâ€'snelladers met maximaal 185 kW kan worden opgeladen.

Details

Voor dit unieke model is de Ultra Violet Metallic lak speciaal ontwikkeld: glasparels in de donkerblauwe basiskleur zorgen afhankelijk van de lichtinval voor een spectaculair verloop van blauw naar violet en zelfs zwart. Het dak heeft een subtiele, rood geanodiseerde "Flaming Red" rand en over de zijkanten loopt een transparante FIRE+ICEâ€'folie met geometrisch patroon. De 20 inch velgen hebben een ultraviolet, glanzende twistâ€'afwerking die het geheel extra dynamisch maakt, terwijl op de Bâ€'stijl en dakspoiler het 'FIRE+ICE'â€'logo prijkt.

Binnenin ziet men BOGNERâ€'details uit de jaren '90 terug: de kuipstoelen zijn in twee kleuren uitgevoerd (Flaming Red links, Ice Blue rechts). Het dashboard en de vloermatten zijn voorzien van FIRE+ICEâ€'motieven, de RVS pedaalplaten hebben vlamâ€' en sneeuwvloklogo's, en achter de voorstoelen zijn riemen van BOGNER-tassen verwerkt.

Prijs

De Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE is vanaf nu te bestellen bij alle Volkswagen-dealers in Nederland. De meerprijs van dit pakket bedraagt € 1.990 - ook hier een knipoog naar de Golf II uit 1990. De ID.3 GTX kost nu als Limited Edition € 47.990, zodat de prijs van de FIRE+ICE op € 49.980 uitkomt.