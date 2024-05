Volkswagen vernieuwt ID.3 voor modeljaar 2024

De meest in het oog springende verbetering is het geheel vernieuwdeweergave- en bedieningsconcept met een groter touchscreen (12,9 inch), eenvernieuwd head-up display en een nieuwe menustructuur. Ook het multifunctionelestuurwiel is verbeterd voor een vereenvoudigde bediening. De touch-sliders voorde klimaatregeling en het volume van het audiosysteem zijn nu verlicht enbevinden zich onder het display van het infotainmentsysteem. De draaiknop voorde rijrichting verhuist van het display naar de rechter stengel aan destuurkolom. Met de nieuwe IDA-stemassistent kan niet alleen toegang wordenverkregen tot verschillende functies, maar ook online databases zoalsWikipedia. Ander nieuws is de integratie van kunstmatige intelligentie (AI) viaChatGPT.

Nieuwe motor

De vernieuwde ID.3 wordt uitgerust met een verbeterde elektromotor, die nietmeer vermogen biedt, maar ook met een lager energieverbruik heeft. Hettheoretische WLTP-bereik van de vernieuwde ID.3 Pro S bedraagt voortaan 559kilometer. De ID.3 is binnenkort ook leverbaar met een 'power-on-demand' optiewaarmee het vermogen kan worden verhoogd van 150 kW naar 170 kW voor eensnellere acceleratie van 0 tot 100 km/u in 7,1 seconden.

Automatisch of handmatig voorconditioneren

Ook de laadtijden van de vernieuwde ID.3 zijn korter. Met de laad- entemperatuurbeheerfunctie kan de accu worden voorgeconditioneerd bij elkeDC-laadstop. De accu wordt hierbij tot de optimale temperatuur verwarmd, zodatdeze kan worden opgeladen met een maximaal vermogen tot 175 kW. Hierdoor kan deoplaadtijd, vooral in de winter, met enkele minuten worden verkort.

De eveneens verbeterde Electric Vehicle Route Planner zorgt ervoor dat devoorconditionering automatisch wordt gestart op weg naar het volgendesnellaadstation. Zonder actieve routebegeleiding, bijvoorbeeld bij gebruik vanGoogle Maps, kan de functie ook handmatig worden geactiveerd via hetinfotainmentsysteem. Routes met maximaal 10 laadstops en 10 tussenstops kunnenook op een smartphone of via de website worden gepland en vervolgens naar hetinfotainmentsysteem worden verstuurd.

Nieuwe assistentiesystemen

Tot de beschikbare assistentiesystemen behoort voortaan ook de verbeterdeTravel Assist die gebruik maakt van zwermdata. Met Park Assist Plus kan de ID.3ook via de smartphone-app op afstand worden geparkeerd. Ook nieuw voor de ID.3is het uitstapwaarschuwingssysteem dat binnen de systeemgrenzen kan voorkomendat een van de deuren wordt geopend als er een voertuig van achteren nadert.Het systeem waarschuwt akoestisch en visueel en verhindert bij acuut gevaarkortstondig dat de betreffende deur(en) kunnen worden geopend.

Harman Kardon premium audio

Een aantal uitvoeringen van de vernieuwde ID.3 is ook uitgerust met denieuwe Wellness App, die gebruikmaakt van voorzieningen zoals desfeerverlichting, het audiosysteem en de airconditioning. Bij de lancering vande app zijn de wellnessmodi Fresh Up, Calm Down en Power Break beschikbaar.Alle modi kunnen worden aangepast aan persoonlijke voorkeuren: in plaats vanhet voorgeprogrammeerde geluid kan ook een Spotify playlist worden afgespeeld.De ID.3 is binnenkort ook tegen meerprijs te bestellen met een 480 watt,12-kanaals audiosysteem van specialist Harman Kardon.