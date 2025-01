Volkswagen ID.3 nu als Black Edition

De Volkswagen ID.3 Black Edition is gebaseerd op de ID.3 Pure en wordt aangedreven door een elektromotor van 170 pk. Met de 52 kWh-accu biedt deze uitvoering een theoretische actieradius tot 384 km (WLTP). Dankzij een DC-snellaadvermogen tot 145 kW is de ID.3 Black Edition geschikt voor zowel dagelijkse ritten als langere reizen.

De speciale uitvoering onderscheidt zich met zwart 19 inch lichtmetaal (naar keuze zijn ook andere velgen leverbaar), een zwart dak, zwarte buitenspiegels en zwarte type aanduiding. De standaarduitrusting omvat onder meer het multimediasysteem 'Ready to Discover' met een groot 32,8 cm touchscreen en draadloze 'App Connect' voor smartphone-integratie. Voor veiligheid en comfort zijn Lane Assist, Adaptive Cruise Control en een multifunctioneel stuurwiel inbegrepen. Vanaf € 34.990 staat de ID.3 Black Edition voor de deur.

ID.3 Pure Business

Net als de Black Edition is de Pure Business gebaseerd op de Pure en dus uitgerust met de 170-pk sterke aandrijflijn met 52 kWh-accu, in dit geval goed voor een theoretische actieradius tot 387 km (WLTP).

De standaarduitrusting is grotendeels gelijk aan de Black Edition en omvat daarnaast metallic lak en het navigatiesysteem 'Discover Pro' met een 32,8 cm touchscreen. Voor extra comfort in koude maanden zijn de voorstoelen en het stuurwiel van de ID.3 Pure Business elektrische verwarmbaar. Veiligheid en gemak worden gewaarborgd door Lane Assist, Adaptive Cruise Control én een achteruitrijcamera. Wie de uitstraling van de Black Edition graag wil combineren met de rijkere uitrusting van overige uitvoeringen van de ID.3, kan gratis opteren voor het Black Edition-pakket met zwarte velgen en accenten. De ID.3 Pure Business is bestelbaar vanaf € 36.990.