Volkswagen maakt prijs ID.3 GTX bekend

De 240 kW / 326 pk sterke elektromotor van de ID.3 GTX Performance is de krachtigste en meest efficiënte in de elektrische reeks van de ID.3. Zijn maximale koppel bedraagt 560 Nm. Dat vertaalt zich in een acceleratie van 0-100 km/u in 5,7 seconden en een topsnelheid van 200 km/u. Het nieuwe lithium-ion accupakket heeft een capaciteit van 79 kWh. Daarmee is een maximale actieradius van 595 kilometer (theoretisch, volgens WLTP) mogelijk. Snelladen kan met 185 kW gelijkstroom. Het opladen van 10 tot 80% duurt onder ideale omstandigheden circa 26 minuten.

Extra zware stabilisatoren en de sportieve GTX-afstemming van het onderstel met multilink achteras, progressive steering en 20 inch lichtmetalen velgen dragen bij aan het weggedrag. Het Dynamic Chassis Control (DCC) onderstel met adaptieve dempers dat ook wordt toegepast bij andere Volkswagens is in 15 verschillende standen in te stellen.

Uitrusting

De ID.3 GTX Performance maakt sportiviteit zichtbaar met onder meer in zwart uitgevoerde 20 inch lichtmetalen Skagen-velgen, een speciale voorbumper, zwarte luchtinlaten met diamantpatroon, IQ.Light LED matrixverlichting en dagrijverlichting in pijlpuntvorm. Diverse carrosserie-elementen zijn eveneens uitgevoerd in zwart.

De sportiviteit krijgt in het interieur een vervolg met sportstoelen met geperforeerd GTX-logo en GTX-bekleding. Ook het multifunctionele sportstuur met rode stiksels en de rode en zilveren afwerkingsaccenten zijn typisch GTX. Zelfs in het instrumentenpaneel zijn GTX-kenmerken opgenomen. Het Comfort Pakket, het Interieur Style Pakket Plus en het Assistance Pakket zijn bij de standaarduitrusting inbegrepen. Ook standaard zijn elektrisch bedienbare stoelen, het navigatiesysteem 'Discover Pro', LED Matrix-verlichting en het Harman Kardon audiosysteem.

Uiteraard profiteert ook de ID.3 GTX Performance van het nieuwe ID.3 cockpitdesign waarbij een groot (32,8 cm) centraal geplaatst touchdisplay voor het infotainmentsysteem een hoofdrol vervult. Bij de IDA stemassistent is ChatGPT geïntegreerd.

Prijs

De nieuwe ID.3 GTX Performance kost € 51.990. De leveringen starten in september 2024.