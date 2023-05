Vernieuwde Volkswagen ID.3 nu te bestellen

Op zoek naar een Volkswagen ID.3 1st Plus?

bynco heeft er 60 vanaf € 29.900,-

De vernieuwde ID.3 bouwt verder op de huidige versie en heeft een nieuw ontworpen front met geoptimaliseerde luchtroosters en een aangescherpt design voor een lagere Cw-waarde (0,263). Het vernieuwde interieur is verfijnd met nieuwe, zachtere materialen die diervrij zijn en grotendeels gerecycled.

Groter beeldscherm

Het infotainmentscherm meet voortaan standaard 30,5 centimeter en is voorzien van de nieuwste software en een nieuwe menustructuur. Het infotainmentsysteem kan ook worden bediend met aanraaktoetsen op het multifunctionele stuurwiel. Andere nieuwtjes op dit gebied zijn de verbeterde spraakbesturing en additionele augmented reality-features in het head-up display.

De Electric Vehicle Route Planner, waarmee de Volkswagen ID.3 de route voor de bestuurder uitstippelt, gebruikt voortaan ook actuele verkeersinformatie; eventuele laadstops worden gecalculeerd op basis van de actuele capaciteit bij laadstations.

Slimmere rijhulpsystemen

Travel Assist heeft een nieuwe functie, als aanvulling op de adaptieve cruise control en rijstrookassistent. Bij snelheden vanaf 90 km/u kan de auto na het activeren van de richtingaanwijzers automatisch van rijstrook wisselen, mits daar ruimte voor is.

Daarnaast kan de vernieuwde ID.3 door V2X-technologie in een fractie van een seconde belangrijke data van compatibele auto's en de infrastructuur verwerken. Zo krijgt de bestuurder een waarschuwing voor gevaren, ongevallen en stilstaand verkeer. Park Assist Plus, dat al kon helpen bij het zoeken naar een parkeerplek en het geven van stuurassistentie, is nu in staat om parkeermanoeuvres van de bestuurder op te slaan en te reproduceren.

Actieradius

De vernieuwde Volkswagen ID.3 wordt in eerste instantie leverbaar in drie uitvoeringen: de Pro Business, Pro S en Pro S Business. Alle varianten hebben een 150 kW (204 pk) sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft en 310 Nm aan trekkracht produceert.

De ID.3 Pro S heeft een lithium-ion accupakket met een capaciteit van 77 kWh en een theoretische actieradius tot 559 kilometer (WLTP). De ID.3 Pro heeft een 58 kWh accupakket dat op papier goed is voor een actieradius tot 429 kilometer (WLTP). Volkswagen introduceert later meer uitvoeringen, waaronder versies met een kleinere batterij en een goedkopere Pro-uitvoering.

Bij een snellaadstation laadt de ID.3 Pro S het accupakket onder ideale omstandigheden in 30 minuten van 5 naar 80 procent, dankzij het maximale laadvermogen van 170 kW. De ID.3 Pro Business laadt met maximaal 120 kW, waarmee het 35 minuten vergt om het accupakket tot 80 procent op te laden.

Business-uitvoeringen

De vernieuwde ID.3 is per direct te bestellen als de extra rijk uitgeruste ID.3 Pro Business (€ 44.990) en ID.3 Pro S Business (€ 49.990). De Business-uitvoeringen hebben standaard onder meer het navigatiesysteem 'Discover Pro' met 30,5 cm groot scherm, LED Matrix-koplampen, 18 inch lichtmetalen velgen 'East Derry', adaptieve cruise control, achteruitrijcamera, keyless access, climatronic en donker getinte achterste ruiten.

De Pro S Business heeft daarnaast standaard 19 inch lichtmetalen velgen 'Wellington'. De Pro S zonder Business-pakket staat in de prijslijst voor € 47.990.

ID.3 Advantage

Snelle beslissers die direct willen rijden tegen een scherpere prijs kunnen nu ook kiezen voor de ID.3 Advantage op basis van het huidige model. Hij is er als ID.3 Pro Advantage en ID.3 Pro Edition Advantage. Beide direct uit voorraad leverbare uitvoeringen beschikken standaard over het 58 kWh accupakket met een theoretisch rijbereik tot 426 kilometer (WLTP). Standaard beschikken de Advantage-modellen onder meer over adaptive cruise control, navigatie, smartphone-integratie met app-connect. Daarnaast zijn ook tal van veiligheidssystemen inbegrepen, waaronder parkeersensoren, lane assist en Front Assist

Voor de ID.3 Pro Advantage telt het pakketvoordeel van de vele extra comfort-, luxe- en veiligheidsvoorzieningen op tot € 2.900 en bij de ID.3 Pro Edition Advantage tot € 4.000. De ID.3 Advantage is leverbaar vanaf € 38.990. Zakelijke rijders profiteren daarbij van een fiscale bijtelling van 16% over de eerste € 30.000 van de fiscale waarde. Particulieren kunnen bovendien mogelijk nog aanspraak maken op de tijdelijke SEPP-subsidie van € 2.950 op volledig elektrische auto's, waarmee het totale voordeel op deze uit voorraad leverbare ID.3 kan oplopen tot € 6.950.

Service en onderhoud

Volkswagen biedt op de vernieuwde ID.3 standaard t/m 7 jaar onderhoud en de wettelijk verplichte 8 jaar fabrieksgarantie (óf maximaal 160.000 km) op de hoogvoltaccu. Daarnaast kan er gebruikgemaakt worden van 24u pechhulp binnen Europa.