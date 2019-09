Volkswagen onthult ID.3

9 september 2019 | Met de wereldpremière van de ID.3 op de IAA 2019 van Frankfurt start Volkswagen een nieuw tijdperk, waarin elektrisch rijden moet doorbreken bij de massa. Het eerste model van de nieuwe en brede range elektrische Volkswagens is per saldo CO2-neutraal en 100% connected. Er is keuze uit drie batterij-varianten, die reikwijdtes van 330, 420 of 550 km (WLTP) mogelijk zouden maken. De eerste exemplaren van de ID.3 arriveren medio 2020 en de Nederlandse vanafprijzen worden binnenkort bekendgemaakt. In Duitsland kost de basisversie minder dan 30.000 euro.

Het concept van de ID.3 is compleet nieuw. Hij wordt, net als alle toekomstige ID.-modellen, gebouwd op basis van het speciaal voor elektrische auto's ontwikkelde MEB-platform. Ook met zijn vernieuwende design benadrukt hij de start van een nieuw tijdperk. De ID. 3 is ongeveer net zo groot als een Golf, maar biedt de binnenruimte van een veel grotere auto.

Het MEB-platform is geoptimaliseerd voor een maximale actieradius. De elektromotor, de elektronische aansturing en de ééntrapstransmissie zijn in de achteras geïntegreerd. De batterij is ondergebracht in de wagenvloer en ook andere componenten zijn plaatsbesparend verwerkt. Door de combinatie van een laag zwaartepunt, een gunstige gewichtsverdeling en achterwielaandrijving belooft de ID.3 volop dynamiek en een ongekende interieurruimte.

Met een opvallend, gestroomlijnd design is de ID.3 direct herkenbaar als elektrische auto. Met zijn ID. Light-technologie communiceert hij interactief met zowel inzittenden als mensen buiten de auto. De Matrix LED-koplampen maken het mogelijk om altijd met grootlicht te rijden zonder daarbij tegenliggers te verblinden. Deze innovatieve koplampen maken een knipoog als de bestuurder zijn geparkeerde ID.3 nadert. Blikvangers aan de achterzijde zijn de donker uitgevoerde glazen achterklep en smalle LED-lichtunits. Het panoramadak van de ID.3 1ST Edition geeft niet alleen een ruimtelijk gevoel, maar zorgt ook voor nog meer hoofdruimte. De ID.3 is 4,26 m lang, 1,81 breed en 1,55 m hoog. Zijn wielbasis bedraagt 2,77 m. De draaicirkel is met 10,2 meter klein. Voor het vervoer van bijvoorbeeld fietsen is de ID.3 leverbaar met een speciale trekhaak (laadvermogen 75 kg).

Door de elektrische aandrijving heeft de ID.3 geen middentunnel. Samen met de korte carrosserie-overhangen en de slimme indeling leidt dat tot een ruim 'open space'-interieur met vijf zitplaatsen. De bagageruimte heeft een inhoud van 385 liter. Het digitale instrumentenpaneel en het centrale 10,1-inch display werken volgens de makers intuïtief. ID.Light helpt met z'n interactieve dashboardverlichting onder meer bij het navigeren en spoort bij gevaar aan tot het uitvoeren van een remactie. Optioneel is een augmented reality head-up display leverbaar die informatie op de voorruit projecteert. Alle bedieningselementen zijn uitgevoerd als touch-buttons, alleen voor de raambediening en de alarmlichten zijn er nog traditionele 'knoppen'. Uiteraard is de ID.3 ook met spraak te bedienen. Dat begint met het commando 'hello ID.' Via App-Connect zijn smartphones te koppelen voor toegang tot een groot aantal services.

Er zijn drie batterij-varianten beschikbaar voor de ID.3: de basisversie met een netto energie-inhoud van 45 kWh maakt een actieradius van 330 km (WLTP) mogelijk. Deze batterij is te laden met maximaal 7,2 kW wisselstroom en maximaal 50 kW gelijkstroom (100 kW gelijkstroomladen optioneel). Met de 'mid-range' batterij (netto 58 kWh) bedraagt de actieradius maximaal 420 km. De grootste batterij (netto 77 kWh) is goed voor een actieradius van 550 km. Hij is te laden met maximaal 11 kW (wisselstroom) en 125 kW (gelijkstroom). De daadwerkelijke actieradius is afhankelijk van factoren als buitentemperatuur, het aantal inzittenden, het bagagegewicht en de rijomstandigheden. Afhankelijk van de rijstijl kan 80% van alle rijders met de kleinste batterij-variant een actieradius van 230-330 km realiseren en met de mid-range variant van 300-420 km. Met de 77 kWh-versie is volgens Volkswagen 390-550 km zonder tussentijds laden haalbaar.

Volkswagen biedt diverse laadmogelijkheden voor thuis en onderweg. Het laadproces is via een speciale app te starten, te stoppen en te monitoren. Bij 100 kW laadvermogen is de 58 kWh accu van de ID.3 in 30 minuten op te laden voor een forse actieradius van 290 km (WLTP).

De ID.3 is leverbaar met een groot aantal assistentiesystemen zoals Front Assist met City Emergency Braking met Pedestrian Monitoring en multicollision brake. Ook Lane Assist, Side Assist, Park Assist met achteruitrijcamera en keyless acces met verlichte deurgrepen zijn beschikbaar. Het Park Distance Control van de nieuwste generatie maakt parkeren nóg eenvoudiger en voorkomt schades door, indien nodig, zelfstandig een remactie uit te voeren. Uiteraard zijn alle navigatiefuncties geïntegreerd in het multimediasysteem. Smartphones zijn draadloos op te laden.

Als de ID.3 gebruik maakt van elektriciteit uit hernieuwbare bron, rijdt hij volledig CO2-neutraal. In Nederland is dat mogelijk met diverse (snel)laad-abonnementen op groene stroom. Daarmee belichaamt de ID.3 de 'goTOzero'-strategie van Volkswagen, die als doel heeft om in 2050 per saldo CO2-neutraal te zijn. Daartoe investeert Volkswagen alleen al tot 2023 circa 9 miljard euro in elektrische mobiliteit. In de komende tien jaar verwacht het merk meer dan tien miljoen elektrische auto's te gaan produceren - er staan 20 e-modellen op de planning.

De ID.3 is de eerste auto die per saldo CO2-neutraal wordt geproduceerd. Bij de fabricage van batterijen en componenten en bij het productieproces wordt uitsluitend gebruik gemaakt van groene energie. De onvermijdbare CO2-uitstoot compenseert Volkswagen met investeringen in klimaatprojecten.

Volkswagen viert de introductie van de ID.3 met een speciaal en zeer luxe model: de ID.3 1ST. Hij krijgt onder meer specifieke 1ST-designelementen, unieke lichtmetalen velgen en hightech voice control. De ID.3 1ST heeft een range van 420 km en een vanafprijs onder de € 40.000. Speciaal voor snelle beslissers maakte Volkswagen het mogelijk om een productieplaats voor deze limited edition te reserveren. In no-time waren de duizenden voor Nederland beschikbare plekken vergeven. Potentiële kopers kunnen hun interesse echter nog steeds kenbaar maken op de speciale website.

De ID.3 1ST arriveert in de tweede helft van 2020 in Nederland. De overige versies zullen spoedig daarna volgen. De prijzen, specificaties en timings van de verschillende uitvoeringen worden binnenkort bekendgemaakt. In Duitsland kost de basisversie minder dan € 30.000. De ID.3 wordt in Nederland geleverd met 6 jaar onderhoud en APK-keuring bij de officiële Volkswagen-dealers.