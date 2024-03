Volkswagen kondigt ID.3 GTX aan

De ID.3 GTX uitvoeringen maken net als de ID.4, de ID.5 en de ID.7 gebruik van de meest recente elektromotor van Volkswagen. Naast de 210 kW / 286 pk sterke versie debuteert de 240 kW / 326 pk sterke variant met een koppel van 545 Nm. De ID.3 GTX accelereert in 6,0 seconden van 0 naar 100 km/u en heeft een elektronisch begrensde topsnelheid van 180 km/u. ID.3 GTX Performance heeft 5,6 seconden nodig voor de 0 naar 100 sprint. Bij 200 km/u treedt de begrenzing in werking.

Het rijplezier van de ID.3 GTX-uitvoeringen zit hem ook in het dynamische weggedrag. Extra zware stabilisatoren, de multilink achterwielophanging en de GTX-specifieke onderstelafstemming dragen bij aan de rijbeleving. De ID.3 GTX Performance heeft daarbij DCC adaptive chassis control met keuze uit diverse rijprogramma's.

Beide nieuwe ID.3 GTX-uitvoeringen maken gebruik van een nieuw 79 kWh lithium-ion accupakket, dat geschikt is voor snelladen met 175 kW gelijkstroom. Het opladen van het accupakket van 10 tot 80% duurt onder ideale omstandigheden 26 minuten. De verwachte actieradius voor de ID.3 GTX bedraagt 600 kilometer.

GTX-uitstraling

De GTX-uitvoeringen hebben een geheel eigen, dynamische uitstraling. Zo is er de specifieke GTX-voorbumper met een grote zwarte luchtinlaat met diamantpatroon. IQ.LIGHT LED matrixverlichting met een doorlopende lichtstrip in de grille is standaard. De dagrijverlichting in pijlpuntvorm is een nieuw GTX-kenmerk. Veel elementen, waaronder de nieuw ontworpen dorpels en de diffuser achter zijn uitgevoerd in hoogglans zwart. Met zwarte accenten en diamantvormige patronen benadrukken ook de 20 inch lichtmetalen velgen 'Skagen' het GTX-karakter. Deze velgen zijn er ook in volledig zwarte uitvoering.

Het interieur laat zich eveneens van zijn meest sportieve kant zien. Standaard zijn sportstoelen met stiksels in rood; in de rugleuning is het GTX-logo geperforeerd. Optioneel zijn ergoActive-stoelen met ArtVelours Eco microvezelbekleding en een afwerking met ArtTex leder beschikbaar. Hierbij zijn ook elektrische stoelverstelling en rode GTX-logo's op de zitplaatsen achter inbegrepen. In het multifunctionele stuurwiel komen diverse GTX-kenmerken samen, zoals de afwerking met rode stiksels en accenten in chroom en rood. Tevens heeft het digitale instrumentenpaneel GTX-features in het menu. Een augmented reality head-up display is leverbaar als optie.

Infotainment

De introductie van ID.3 GTX-modellen valt samen met een compleet nieuwe cockpit voor alle ID.3's. Een groot (32,8 cm) centraal touchdisplay is een belangrijk onderdeel van het nieuwe infotainmentsysteem. De nieuwe menustructuur maakt de bediening volgens Volkswagen eenvoudiger. Diverse functies zijn bovendien met snelkoppelingen toegankelijk. De keuzeschakelaar voor de rijmodus bevindt zich niet meer in de behuizing van de Digital Cockpit, maar heeft nu, net als de ID.7, een eigen schakelaar op de stuurkolom. Mede hierdoor ontstond ruimte voor het grotere infotainmentscherm.

Dankzij de nieuwe IDA stemassistent zijn veel functies met natuurlijk spraakgebruik te bedienen. Door de integratie van ChatGPT is het ook mogelijk om vragen over andere onderwerpen te stellen. Vragen en antwoorden worden ten behoeve van de privacy direct verwijderd en ChatGPT heeft geen toegang tot gegevens van de auto.

De ID.3 GTX heeft diverse rijassistentiesystemen aan boord die het rijden veiliger, comfortabeler en gemakkelijker maken. Zo maakt Travel Assist gebruik van zwermdata. Met Park Assist Plus is de ID.3 GTX op afstand met een app te parkeren en Exit Warning waarschuwt bij het openen van de deuren voor eventueel achteropkomend verkeer.