Volkswagen ID.3 vernieuwd voor modeljaar 2023

Op zoek naar een Volkswagen ID.3 1st Plus?

bynco heeft er 39 vanaf € 34.830,-

Volkswagen heeft naar klanten geluisterd om verbeteringen door te voeren, onder andere in het interieur. De vernieuwde ID.3 heeft zachtere materialen in bijvoorbeeld de deurpanelen en op het dashboard. Het interieur is standaard diervrij en de mate aan gerecyclede materialen is ook toegenomen. Net als voorheen wordt de ID.3 volledig klimaatneutraal geproduceerd in Zwickau.

Infotainment-update met connectiviteit

Het infotainmentscherm van de vernieuwde ID.3 meet nu standaard 12 inch (30,5 centimeter) en is voorzien van de nieuwste software. Ook is de menustructuur geoptimaliseerd, met een verbeterde ergonomie tot gevolg. Het infotainmentsysteem kan worden bediend met aanraaktoetsen op het multifunctionele stuurwiel. Standaard is de ID.3 voorzien van een draadloze telefoonlader en smartphone-connectiviteit.

De spraakbesturing in de vernieuwde ID.3 is geoptimaliseerd en volgens Volkswagen daarom betrouwbaarder en sneller dan voorheen. Ook is de augmented reality van het head-up display uitgebreid. Het head-up display kan naast informatie over de snelheid en voertuigfuncties ook navigatie-aanwijzingen projecteren. De ID.3 is eveneens klaar voor software-updates en specifieke functies, waaronder het navigatiesysteem en de klimaatcontrole met twee zones, kunnen later geactiveerd of gedeactiveerd worden.

De standaard Electric Vehicle Route Planner, waarmee de Volkswagen ID.3 de perfecte route voor de bestuurder uitstippelt, gebruikt voortaan actuele verkeersinformatie en voorspellingen bij het bepalen van de route. Eventuele laadstops worden gecalculeerd op basis van de actuele capaciteit bij laadstations. Zo kan de auto de bestuurder verschillende routes adviseren. Bijvoorbeeld een met meerdere korte laadstops, of een andere met één langere laadstop.

Slimmere rijhulpsystemen

Travel Assist heeft nu een nieuwe functie, als aanvulling op de adaptieve cruise control en rijstrookassistent. Bij snelheden vanaf 90 km/u kan de auto na het activeren van de richtingaanwijzers automatisch van rijstrook wisselen, mits daar ruimte voor is. Daarnaast kan de nieuwe ID.3 door V2X-technologie in een fractie van een seconde belangrijke data van compatibele auto's en infrastructuur verwerken. Zo krijgt de bestuurder een waarschuwing voor gevaren, ongevallen en stilstaand verkeer. Het optionele ID. Light maakt die gevaren ook visueel kenbaar middels de interieurverlichting.

Park Assist Plus, dat al kon helpen bij het zoeken naar een parkeerplek en het geven van stuurassistentie, is nu in staat om parkeermanoeuvres van de bestuurder op te slaan en te reproduceren. Daarbij houden alle sensoren de omgeving in de gaten en is de ID.3 in staat om zelf te sturen, accelereren en remmen en dus al het werk uit handen van de bestuurder te nemen.

Verbeterde actieradius

De vernieuwde Volkswagen ID.3 is leverbaar in twee uitvoeringen: de Pro en Pro S. Beide varianten hebben een 150 kW (204 pk) sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft en 310 Nm aan trekkracht produceert. De ID.3 Pro S heeft een lithium-ion accupakket met een capaciteit van 77 kWh en een theoretische actieradius tot 546 kilometer (WLTP). De ID.3 Pro heeft een 58 kWh accupakket dat in theorie goed is voor een actieradius tot 426 kilometer (WLTP). Later verschijnt er ook een versie met een kleinere batterij.

Bij een snellaadstation laadt de ID.3 Pro S onder ideale omstandigheden het accupakket in 30 minuten van 5 naar 80 procent, dankzij het maximale laadvermogen van 170kW. De ID.3 Pro laadt met maximaal 120kW, waarmee het 35 minuten vergt om het accupakket tot 80 procent op te laden. De ID.3 is voorbereid op bidirectioneel laden, waarmee hij dus ook stroom aan het net kan teruggeven.

Klimaatneutrale productie

De vernieuwde ID.3 rolt volledig klimaatneutraal van de productielijn. Volkswagen's fabriek in Zwickau maakt gebruik van 100 procent groene energie. Als de ID.3 het einde van zijn levenscyclus nadert, kan het accupakket gebruikt worden voor andere doeleinden of een bron van materialen worden nadat het is gerecycled. Het overige emissieaandeel wordt nu nog gecompenseerd met gecertificeerde CO2-credits, maar Volkswagen werkt samen met zijn productiepartners hard aan de reductie van CO2-emissies. Volkswagen is voornemens om de CO2-emissie per voertuig tegen 2030 met 40 procent te verminderen en verkoopt per 2033 enkel nog elektrische auto's in Europa. Om dat te bewerkstelligen, lanceert het merk tot en met 2026 tien nieuwe elektrische modellen.

Volkswagen biedt op de vernieuwde ID.3 standaard de wettelijke 8 jaar fabrieksgarantie (óf maximaal 160.000km) op de hoogvoltaccu en daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van gratis 24u pechhulp binnen Europa. Met het servicenetwerk in Nederland en in Europa kunnen we de berijder beloven binnen 3 uur weer mobiel te zijn bij pech zoals een lekke band.