Volkswagen ID.3 te zien in Nederland

30 juni 2020 | Tijdens een preview event van 30 juni t/m 11 juli 2020 maakt de nieuwe Volkswagen ID.3 zijn opwachting in Nederland. De elektrisch aangedreven ID.3 is in die periode op een locatie in het midden van het land te zien voor pre-bookers en andere geïnteresseerden. Zij kunnen zich voor het preview event aanmelden via de Volkswagen-dealer.

Het ID.3 preview event is in eerste instantie bedoeld voor mensen die een ID.3 1ST hebben gereserveerd of op de wachtlijst staan. Maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Zij kunnen een afspraak op een datum naar keuze plannen door contact op te nemen met de Volkswagen-dealer.

De verkoop van de ID.3 1ST , die in een beperkte oplage voor Nederland beschikbaar is, start eind juli 2020 in Nederland. Deze speciale uitvoering is extra compleet uitgerust. Standaard zijn onder meer speciale ID.3 1ST badges, LED-koplampen en -achterlichten, verwarmbare voorstoelen, Lane Assist, Adaptive Cruise Control en een 100 kW-snellaadfunctie. De auto die tijdens het preview event van buiten en van binnen is te bewonderen, is een reguliere uitvoering en is uitgevoerd in de kleur Moonstone Grey, die tevens verkrijgbaar is voor de ID.3 1ST. De verkoop van de reguliere ID.3 start later dit jaar.

De ID.3 biedt keuze uit een reeks zeer gestroomlijnde lichtmetalen velgen in diverse maatvoeringen. Tijdens het preview event kunnen bezoekers de verschillende velgen onder de auto zien en vergelijken.

Met het preview event van 30 juni t/m 11 juli 2020 loopt Volkswagen vooruit op de Nederlandse marktintroductie van de ID.3 in september. 2020 Belangstellenden die het preview event nog willen bijwonen, kunnen zich daarvoor aanmelden bij de Volkswagen-dealers.

Personeel Volkswagen test ID.3

23 juni 2020

Volkswagen hervat productie ID.3

24 april 2020

Volkswagen opent 2e fabriek voor ID.3

19 november 2019

Volkswagen produceert eerste ID.3

4 november 2019