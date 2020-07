Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 1ST nu te bestellen

15 juli 2020 | Volkswagen heeft in Nederland de orderboeken geopend voor de elektrische ID.3 1st (first). De eerste leveringen van de ID.3 1ST vinden begin september plaats. De Volkswagen ID.3 is de eerste auto die in de basis als elektrisch voertuig is ontworpen op het MEB-platform. Met deze auto onderstreept Volkswagen de missie om elektrisch rijden voor iedereen bereikbaar te maken.

