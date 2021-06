Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 nu ook met 77 kWh batterij

10 juni 2021 | De Volkswagen ID.3 is er nu ook met een groter, 77 kWh-accupakket. Met een theoretische actieradius tot 553 kilometer is hij bedoeld voor (zakelijke) rijders die grotere afstanden zonder tussenstops afleggen. Dankzij de snellaadmogelijkheid tot 125 kW is elke reis na een korte laadstop (circa 38 minuten van 5-80%) snel voort te zetten. De ID.3 Pro S is er vanaf 41.390 euro.

