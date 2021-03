Volkswagen ID.3 nu ook met 45 kWh accu

19 maart 2021 | Volkswagen breidt het ID.3-gamma uit met een nieuw 45 kWh 'Pure' accupakket en nieuwe uitvoeringen. Voortaan biedt de ID.3 keuze uit zeven voorgespecificeerde uitvoeringen, twee accupakketten, drie motorvermogens en verschillende in- en exterieurpakketten. Dankzij het vernieuwde gamma is de elektrisch aangedreven Volkswagen ID.3 er nu vanaf 32.190 euro.

De ID.3 met het 45 kWh 'Pure' accupakket (theoretische actieradius 351 km) is altijd gekoppeld aan een 110 kW / 150 pk sterke elektromotor. Deze ID.3-uitvoering is geheel nieuw en vormt voorlopig de basis van het vernieuwde gamma. Later dit jaar introduceert Volkswagen namelijk nog een variant met een lager vermogen.

De nieuwe ID.3 basisversie die Volkswagen nu introduceert, is er vanaf € 32.190. Zijn uitrusting omvat onder meer Lane Assist, Adaptive Cruise Control, parkeersensoren vóór en achter, LED-koplampen, automatische airconditioning (Climatronic), navigatie 'Discover Pro' inclusief streaming & internet, een groot (25,4 cm) kleurentouchscreen en draadloze 'App Connect'. De ID.3 City is completer met standaard onder meer de 100 kW laadmogelijkheid, het Comfort Pakket en het Multimedia Pakket, terwijl de ID.3 Style de meest luxe variant met het 45 kWh accupakket is.

De ID.3 met het 58 kWh accupakket is er in vier uitvoeringen: Life, Business, Tech en Max. De ID.3 Life combineert de aanschafprijs en de luxe van de Life-versie met de kracht van het 58 kWh accupakket. Hij heeft alle voorzieningen van de ID.3 basisversie en daarbij het Comfort Pakket (met onder andere verwarming van het stuur, de stoelen en exterieur sfeerverlichting) en het Multimedia Pakket (inclusief draadloze oplaadmogelijkheid van smartphones). Met de ID.3 Business (vanaf € 41.190) bedient Volkswagen met name de zakelijke klant met een brede range aan comfortabele extra's. De ID.3 Tech biedt geavanceerde techniek zoals een Head-up Display met 'Augmented Reality', terwijl de ID.3 Max simpelweg alles aan boord heeft. De ID.3 Tech en Max zijn er uitsluitend met de sterkste (150 kW / 204 pk) elektromotor.

Dankzij de samenstelling van het vernieuwde aanbod is de Volkswagen ID.3 in vier stappen op maat samen te stellen. Stap één is de keuze voor het accupakket en de uitvoering. Het Pure accupakket (45 kWh, theoretische actieradius 351 km) is in combinatie met de 110 kW / 150 pk sterke elektromotor beschikbaar voor drie uitvoeringen: de ID.3, de ID.3 City en de ID.3 Style. Het Pro accupakket (58 kWh, theoretische actieradius tot 425 km) is er in combinatie met een motorvermogen van 107 kW / 145 pk voor de ID.3 Life en ID.3 Business, of met 150 kW / 204 pk voor de ID.3 Life, ID.3 Business, ID.3 Tech en ID.3 Max.

De volgende stap is het samenstellen van het interieur. Voor de ID.3 Style, Business en Tech zijn drie interieurkleuren beschikbaar. De Style, Business- en Tech-uitvoeringen zijn ook te voorzien van elektrisch verstelbare Ergo-Active stoelen met massagefunctie (standaard op ID.3 Max). Daarna is de gewenste exterieurkleur aan te vinken. Het exterieur kan bovendien een extra persoonlijke tint krijgen door te kiezen voor één van de exterieurpakketten of de speciale lichtmetalen velgen. Bij de laatste stap draait het om extra's, zoals slimme extra's zoals een steunhaak voor fietsendragers en een efficiënte warmtepomp.

Iedere ID.3 biedt optimaal laadgemak. Het 45 kWh accupakket heeft een laadvermogen van 7,2 kW (via een wallbox of publieke laadpaal) en is in 7,5 uur volledig te laden. Het 58 kWh accupakket heeft een laadvermogen van 11 kW en kan in 6,5 uur volledig geladen worden.

Snelladen kan de ID.3 basisversie met 50 kW gelijkstroom en optioneel met 100 kW. Daarmee is het accupakket in circa 40 minuten van 5 tot 80% te laden. Alle overige uitvoeringen beschikken standaard over de 100 kW-snellaadmogelijkheid en behalen in circa 35 minuten dezelfde prestaties.

De ID.3 is er nu vanaf € 32.190. Alle nieuwe uitvoeringen zijn per direct te bestellen bij de Volkswagen-dealer.

Volkswagen ID.3 is EV van het jaar

18 februari 2021

VW start productie ID3 in Glazen Fabriek

1 februari 2021

5 EuroNCAP sterren voor Volkswagen ID.3

21 oktober 2020

Volkswagen ID.3 ST nu te bestellen

15 juli 2020