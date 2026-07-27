Volkswagen ID.3 Neo nu bij de dealer

Het interieur van de ID.3 Neo heeft met een compleet nieuw ontworpen cockpit met traditionele bedieningselementen en fysieke knoppen. De interieurmaterialen doen denken aan een auto uit een hogere klasse. De vernieuwingen gaan zelfs zover, dat het geheel van cockpit en middenconsole - inclusief de middentunnel - eerder lijkt op de overgang naar een volledig nieuwe modelgeneratie.

Daarnaast is de ID.3 Neo één van de eerste auto's in zijn klasse met Connected Travel Assist, een assistentiesysteem dat de auto automatisch tot stilstand brengt bij rode verkeerslichten. Verder is er de nieuwe standaardfunctie voor one-pedal-driving, waarmee de ID.3 Neo uitsluitend via het gaspedaal kan worden afgeremd, ook helemaal tot stilstand. Een andere nieuwe functie is de 'vehicle-to-load'-functie, waarmee de auto via een optionele adapter voor de laadpoort als stroombron voor externe apparaten kan worden gebruikt.

De Volkswagen ID.3 Neo is er in drie vermogens (125 kW/170 pk, 140 kW/190 pk en 170 kW/231 pk) en met drie verschillende accupakketten: 50 kWh, 58 kWh en 79 kWh netto. Daarnaast garandeert hij met een actieradius tot maximaal 629 kilometer (WLTP).

Uitrusting en prijs

De ID.3 Neo is er als Trend, Life en Style. Aanvullend kan de auto uiteraard naar persoonlijke smaak worden geconfigureerd met behulp van een selectie aan opties. De lange lijst aan opties omvat onder meer een panoramadak, ergoActive-voorstoelen met elektrische verstelling, geheugenfunctie, zitdiepteverstelling, pneumatische lendensteun en massagefunctie, een premium audiosysteem van Harman Kardon, de geheugenfunctie voor Park Assist Pro, een augmented reality-head-updisplay, het 360-graden Area View-systeem en een afneembare steunhaak fietsendragers (75 kg belasting).

De Volkswagen ID.3 Neo is nu te ervaren en te rijden bij de Volkswagen-dealer, en is er vanaf € 32.990. De Volkswagen ID.3 Neo wordt geproduceerd in het Duitse Zwickau.