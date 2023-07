Volkswagen ID.3 alleen nog als Pro

Volkswagen ID.3 privé leasen?

Dat kan! Vanaf € 523,-

Het karakter van de ID.3 Pro komt direct tot uiting door de standaard LED-verlichting. Van binnen biedt hij de luxe van het Ready to Discover multimediasysteem met 30,5 cm touchdisplay inclusief App-Connect, automatische Climatronic airconditioning, een met kunstleder bekleed multifunctioneel stuurwiel en elektrisch verstelbare/inklapbare verwarmde buitenspiegels. Lane Assist, Adaptieve Cruise Control en Park Distance Control dragen bij aan comfortabel én veilig rijden.

Voor de aandrijving vertrouwt de ID.3 Pro op de bewezen combinatie van een 150 kW / 204 pk sterke elektromotor en een 58 kWh accupakket dat goed is voor een actieradius tot 429 kilometer. Dankzij de 120 kW snellaadmogelijkheid duurt het laden van de accu onder ideale omstandigheden van 5 tot 80% zo'n 35 minuten. Is dat niet genoeg, dan is er ook nog steeds de ID.3 Pro S met een theoretische bereik tot 557 kilometer en snelladen met 170 kW.

Snelle beslissers die direct willen rijden tegen een scherpere prijs kunnen nu nog tijdelijk kiezen voor de ID.3 Advantage op basis van het pre-facelift model. Hij is er als ID.3 Pro Advantage en ID.3 Pro Edition Advantage. Beide direct uit voorraad leverbare uitvoeringen beschikken standaard over het 58 kWh accupakket met een rijbereik tot 426 kilometer (WLTP) . Standaard beschikken de Advantage-uitvoeringen onder meer over adaptive cruise control, navigatie, smartphone-integratie met app-connect. Daarnaast zijn ook tal van veiligheidssystemen inbegrepen, waaronder parkeersensoren, lane assist en Front Assist

Voor de ID.3 Pro Advantage telt het pakketvoordeel van de vele extra comfort-, luxe- en veiligheidsvoorzieningen op tot ruim € 2.900 en bij de ID.3 Pro Edition Advantage tot zelfs € 4.000. De ID.3 Advantage is leverbaar vanaf € 38.990. Daarbovenop ontvangt de klant in de maanden juli en augustus nog eens € 3.000 extra voordeel tijdens de zomerse voordeelweken. De ID.3 Advantage is in deze maanden te rijden voor € 35.990.

Volkswagen biedt op de vernieuwde ID.3 standaard t/m 7 jaar onderhoud en de wettelijke 8 jaar fabrieksgarantie (óf maximaal 160.000 km) op de hoogvoltaccu. Daarnaast kan er gebruikgemaakt worden van gratis 24u pechhulp binnen Europa.