Volkswagen hervat productie ID.3

24 april 2020 | De Volkswagen-fabriek in de Duitse stad Zwickau hervat geleidelijk de productie van elektrische auto's. De productie van de volledig elektrische ID.3 is donderdag 23 april 2020 hervat, zij het met een verminderde capaciteit en een lagere productiesnelheid. Er zijn talrijke maatregelen genomen.

'We hebben immers de taak om de gezondheid van onze werknemers maximaal te beschermen en tegelijkertijd de productie weer op de rails te krijgen", aldus Thomas Ulbrich, lid van de Raad van Bestuur van Volkswagen AG en verantwoordelijk voor e-mobility.

Volgens Ulbrich vraagt de huidige situatie om nieuwe prioriteiten: "Bij Volkswagen heeft gezondheid voorrang op snelheid. Daarom is de belangrijkste zorg op dit moment niet hoeveel auto's er per dag kunnen worden gebouwd. Wat belangrijker is, is dat het transformatieproces op het gebied van e-mobility vandaag weer geleidelijk op gang komt. De ID.3 is een van de belangrijkste projecten voor Volkswagen."

In eerste instantie worden in Zwickau per dag 50 stuks van de ID.3 geproduceerd. Dit komt overeen met een derde van het productievolume zoals dat voorafgaand aan de corona-pandemie werd gerealiseerd. Zwickau is overigens de eerste autofabriek van Volkswagen in Duitsland die de productie hervat na de onderbreking die half maart begon. In China is de productie in alle fabrieken inmiddels hervat. De Chemnitz-motorenfabriek hervat vandaag ook geleidelijk de productie. Daarna volgt de gefaseerde opstart van de productie van de Golf Variant en e-Golf in respectievelijk Zwickau en Dresden op maandag 27 april 2020.

