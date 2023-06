Vernieuwde Volkswagen ID.3 nu bij de dealer

Volkswagen heeft de feedback van klanten aangegrepen om het interieur van de ID.3 te verbeteren. Deurpanelen en dashboard zijn nu met zachtere materialen bekleed. Ook het vernieuwde (30,5 cm) infotainmentscherm draagt bij aan de uitstraling. In combinatie met nieuwe software, een slimme menustructuur en verbeterde spraakbesturing is de bediening eenvoudiger én sneller dan voorheen.

Dankzij het aangescherpte front zijn de vernieuwde uitvoeringen nu gestroomlijnder. Dat vertaalt zich ook in een verbeterde actieradius. Zo heeft de nieuwe ID.3 Pro Business (150 kW/204 pk) met 58 kWh accupakket nu een theoretische actieradius tot 427 kilometer. Het 77 kWh accupakket van de ID.3 Pro S/Pro S Business (150 kW/204 pk) is goed voor een theoretisch bereik tot 559 kilometer De Pro S-uitvoeringen zijn met 170 kW op te laden. Dat betekent: snelladen van 5-80% in 30 minuten onder ideale omstandigheden. Maar ook de ID.3 Pro Business met 120 kW snellaadmogelijkheid laadt snel: van 5-80% heeft hij onder ideale omstandigheden circa 5 minuten extra nodig.

Dankzij een nieuwe functie van Travel Assist kan de ID.3 bij snelheden vanaf 90 km/u na het richting aangeven automatisch van rijstrook wisselen. Uiteraard gebeurt dit alleen als er voldoende ruimte is. Ook communiceert de ID.3 met andere verkeersdeelnemers en de infrastructuur. Dit maakt snelle waarschuwingen voor bijvoorbeeld ongevallen en stilstaande voertuigen mogelijk. De bestuurder kan Park Assist Plus parkeermanoeuvres op specifieke plekken aanleren. Eén keer voordoen volstaat. Park Assist Plus voert de parkeeractie een volgende keer automatisch uit.

De ID.3 Pro Business met 150 kW / 204 pk sterke elektromotor en 58 kWh-accupakket komt met zijn catalogusprijs van € 44.990 in aanmerking voor de SEPP-subsidie van € 2.950. Daardoor is hij inclusief subsidie te rijden vanaf € 42.040. Standaard zijn LED Matrix lampen (IQ. Light), het infotainment-/navigatiesysteem Discover Pro met 30,5 cm touchdisplay, Keyless Access, een achteruitrijcamera (Rear View), verwarmbare voorstoelen en stuurwiel, 2-zone automatische airconditioning (Climatronic), getinte ramen achter en 18 inch lichtmetalen velgen 'East Derry'. Voor een combinatie van veilig en ontspannen rijden zijn ook Lane Assist en de Adaptieve Cruise Control en parkeersensoren (V/A) inbegrepen.

De ID.3 Pro S (150 kW/204 pk; 77 kWh accupakket) heeft 19 inch lichtmetalen velgen, LED-verlichting, Ergo-active stoelen, Climatronic airconditioning en het infotainmentsystem Ready to Discover met 30,5 cm touchdisplay. Ook de al genoemde veiligheidssystemen zijn inbegrepen.

De ID.3 Pro S Business vormt de overtreffende trap en combineert de luxe van de Business-uitrusting met de kracht en actieradius van de 150 kW/204 pk elektromotor en het 77 kWh accupakket.

De prijzen van de vernieuwe ID.3- uitvoeringen op een rij: