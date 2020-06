Personeel Volkswagen test ID.3

23 juni 2020 | Voor een aantal medewerkers van Volkswagen AG begint de e-mobiliteit van morgen vandaag. Zij gaan de volledig elektrische Volkswagen ID.3 gedurende enkele weken testen op dagelijkse bruikbaarheid, voordat de levering begin september 2020 officieel start. In totaal zijn 150 Volkswagens ID.3 die in Zwickau zijn gebouwd, gereserveerd voor medewerkers van de drie fabrieken. Zij gaan de auto's rijden onder praktijkomstandigheden om geanonimiseerde gegevens over het gebruik en het rijgedrag van de ID.3 te vergaren.

"De uitgebreide rijgegevens zijn in aanloop naar de Europese marktintroductie van de ID.3 zeer waardevol voor ons en bieden verdere mogelijkheden voor optimalisatie," aldus Thomas Ulbrich, bestuurslid van Volkswagen voor e-mobiliteit. "Daarbij komt nog de zeer persoonlijke feedback van onze medewerkers. Dat betekent dat ons team in Zwickau niet alleen de ID.3 volgens de hoogste kwaliteitsnormen bouwt, maar ook actief meewerkt aan de verdere ontwikkeling van de technologie en de elektrische auto's."

Volkswagen zet met de ID.3 nieuwe stappen. Het is de eerste Volkswagen die CO2-neutraal wordt geproduceerd en geleverd. De nieuwe elektrische auto belooft dynamische rijeigenschappen, een grote actieradius en veel binnenruimte. Wat total cost of ownership (TCO) betreft en afhankelijk van de gekozen modelvariant liggen de aanschaf- en gebruikskosten voor de ID.3 op hetzelfde niveau als die van een vergelijkbaar model met een verbrandingsmotor.

Het ID.3 wagenpark voor deze praktijktest bestaat uit 150 auto's die de komende weken in meerdere fasen ter beschikking worden gesteld aan Volkswagen-medewerkers in de fabrieken in Zwickau, Chemnitz en Dresden. Er werd een 'lucky draw' gehouden om de vrijwillige testers te selecteren. De testauto's beschikken nog niet over de definitieve softwarestatus en zullen tijdens de testfase regelmatig worden geüpdatet.

De levering van de tot 30.000 exemplaren gelimiteerde ID.3 1ST start in september. In het kader van zijn elektro-offensief is het merk Volkswagen van plan om tegen 2022 elektrische auto's aan te bieden in alle belangrijke autosegmenten. De Volkswagen Groep wil de komende jaren wereldwijd marktleider worden op het gebied van e-mobiliteit en investeert tot 2024 daarom 33 miljard euro in de merken van het concern, waarvan alleen al 11 miljard euro is bestemd voor het merk Volkswagen. Het merk Volkswagen verwacht rond 2025 zo'n 1,5 miljoen elektrische auto's te hebben geproduceerd. De lange-termijndoelstelling, richting 2050, is de realisatie van een volledig CO2-neutraal modellengamma.

De productie van het volgende model van de ID-family, de volledig elektrische ID.4 SUV, start dit jaar in Zwickau. Net als de ID.3 zal ook de ID.4 met een neutrale CO2-balans worden geproduceerd en worden overgedragen aan klanten die een klimaatneutrale voetafdruk wensen.

