5 EuroNCAP sterren voor Volkswagen ID.3

21 oktober 2020 | De Volkswagen ID.3 heeft de hoogst mogelijke score van vijf sterren behaald bij de Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) veiligheidstest. De elektrisch aangedreven ID.3 scoorde goed op alle fronten: hij beschermt inzittenden (volwassenen en kinderen) én kwetsbare medeweggebruikers optimaal en er was lof van de organisatie voor de hoogwaardige assistentiesystemen.

Euro NCAP bepaalt de mate van inzittendenbescherming door middel van frontale en zijdelingse botsproeven en door whiplash-tests. Voor de bestuurder en passagiers kwam daaruit een beschermingsniveau van 87% naar voren en voor kinderen van 89%. Bij de beoordeling van de veiligheid van kinderen spelen drie factoren een rol: de bescherming die beveiligingssystemen bieden bij aanrijdingen, de mogelijkheden om kinderzitjes van verschillende maten te monteren en de uitrusting die veilig vervoer van kinderen mogelijk maakt.

Euro NCAP onderzoekt ook hoe goed kwetsbare medeweggebruikers als voetgangers en fietsers worden beschermd. Daarbij bleek de werking van het automatische noodremsysteem AEB zeer effectief. Euro NCAP wees bovendien op het belang van een uitgebreid aanbod van standaard veiligheidssystemen. Elke ID.3 beschikt over Lane Assist en de noodremassistent Front Assist. Bovendien is hij leverbaar met ACC adaptive cruise control met vooruitziende snelheidssignalering. Travel Assist maakt gedeeltelijk geautomatiseerd rijden mogelijk (snelheden tot 160 km/h). Ook de Fileassistent, de dodehoeksensor met Rear Traffic alert, Emergency Assist en Park Assist dragen bij aan veilig en ontspannen rijden in de ID.3.

De ID.3 is bovendien de eerste Volkswagen met een 'centrale airbag' tussen de voorstoelen. Deze voorkomt bij een aanrijding van opzij hoofdcontact tussen bestuurder en passagier.

Volkswagen ID.3 ST nu te bestellen

15 juli 2020

Volkswagen ID.3 te zien in Nederland

30 juni 2020

Personeel Volkswagen test ID.3

23 juni 2020

Volkswagen hervat productie ID.3

24 april 2020