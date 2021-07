Autotest | Het klinkt wat tegenstrijdig om de auto die als "de standaard" wordt gezien de naam "Variant" te geven. Toch is dat precies wat de Golf stationcar kenmerkt: het is de stationwagon-variant op de populaire middenklasser van Volkswagen. Zal de achtste generatie van de Golf Variant opnieuw de standaard bepalen?

De achtste generatie van de Volkswagen Golf wordt gekenmerkt door een lage neus, een uiterst moderne uitstraling en een gunstige stroomlijn. Dat is niet anders voor de stationcar. Zelfs bij deze extra ruime versie hebben de vormgevers kans gezien om de luchtweerstand te optimaliseren. Ondanks het feit dat de daklijn is doorgetrokken, loopt deze toch iets af en dat zorgt voor zowel een dynamische uitstraling als een gunstige stroomlijn.

Ruimte

Naast de langer doorgetrokken daklijn heeft de Golf Variant een grotere wielbasis dan de hatchback alsmede een langere overhang achter de achterwielen. De bagageruimte is daarom een stuk groter: standaard 611 liter en 1.642 liter met opgeklapte achterbank (tegenover 1.237 liter voor de hatchback). Dit zijn geen recordwaarden, maar hiermee zit de Golf Variant wel bovenin het segment. Heel chic: desgewenst is de Variant uit te voeren met een elektrisch bediende achterklep.

Niet alleen de laadruimte is groot, maar ook het passagierscompartiment is ruim bemeten. Voorin valt op dat de stoelen niet alleen goed verstelbaar zijn, maar vooral over een zeer grote afstand. Daarom biedt de Golf behalve veel ruimte ook een goede zit voor bestuurders van uiteenlopend postuur. De ruimte op de achterbank is dankzij de verlengde wielbasis goed (en duidelijk beter dan in de Golf hatchback).

Uitrusting

De cabine heeft een moderne uitstraling dankzij strakke lijnen en een minimum aan knoppen. De knoppen die er zijn, zijn opgenomen in een sierlijn zodat de minder opvallen. De snelheidsmeter en toerenteller zijn "uiteraard" vervangen door een beeldscherm. Volkswagen maakt bovendien goed gebruik van de mogelijkheden die deze techniek geeft door vele verschillende layouts aan te bieden.

„De Golf scoort niet op één punt heel goed, maar juist op alle punten“

Met het centrale beeldscherm wordt naast het gebruikelijke audio-, communicatie- en navigatiesysteem ook het klimaatcontrolesysteem bediend. Wanneer dit wordt gedaan door het beeldscherm aan te raken, functioneert alles naar behoren. Echter, de beloofde spraakherkenning laat veel te wensen over. Op het gros van de vragen wordt geantwoord met: "er is geen contactenlijst beschikbaar". Dit terwijl naar heel andere dingen werd gevraagd, zoals het afstemmen op een bepaalde radiozender of het ingeven van een bestemming. Bij gebruik van Apple CarPlay valt op dat het systeem regelmatig bevriest en/of bijzonder traag reageert.

Motor

Voor deze test is de "1.5 eTSI R-Line DSG" ingezet. De kleine "e" in "eTSI" wijst daarbij op een kleine elektromotor die de benzinemotor assisteert. Het betreft hier geen volledige hybride die kleine afstanden elektrisch kan afleggen, maar een "mild hybrid" die kortstondig assisteert wanneer de benzinemotor hard moet werken. Het vermogen van 130 pk (er is ook een 150 pk sterke versie) is in alle situaties ruim voldoende en ook bij een laag toerental is de motor soepel en sterk. Dit is mede te danken aan de automaat met dubbele koppeling die perfect gebruik weet te maken van de sterke punten van de krachtbron.

Terwijl bij het accelereren niets merkbaar is van de elektromotor, is dat juist wel het geval bij gas loslaten. Dan houdt de "eTSI" veel sterker in dat een traditionele auto. Wellicht vraagt dit enige gewenning, het betekent wel dat heel veel energie wordt teruggewonnen die anders verloren zou zijn gegaan. Om het terugwinnen van energie makkelijk te maken wordt bij het naderen van bijvoorbeeld een rotonde een hint getoond om het gaspedaal los te laten. Deze hint lijkt soms te vroeg te komen, maar in de praktijk blijkt dat de computer het mechaniek perfect aanvoelt. Mede dankzij deze slimme techniek kwam het testverbruik uit op een keurige 5.8 liter per 100 km.

Weggedrag

De Variant heeft een lange wielbasis dan de standaard Golf. De wielophanging is desondanks niet gewijzigd. Er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele zware lasten. Net als bij de Golf hatchback is het onderstel niet uitgesproken hard of zacht, maar precies zoals de gemiddelde Europeaan het wil hebben. In vergelijking met andere auto's voelt de Golf uitgesproken stevig en solide. Dat laatste zorgt onder andere voor extra (gemoeds)rust op de lange afstand.

Conclusie

De achtste generatie van de Volkswagen Golf is nu ook beschikbaar als stationwagon, ofwel: Variant. Kenmerkend voor de Golf is dat de auto alles doet zoals het hoort. De motoren gaan met de tijd mee en leveren dankzij mild-hybrid techniek meer souplesse en minder uitstoot. De uitrusting is, met de juiste optie-pakketten, modern en compleet. Boven de Golf hatchback biedt de Variant echt meerwaarde, want de langere wielbasis en grotere overhang zorgen voor merkbaar meer beenruimte achterin en een veel grotere bagageruimte.

Alles werkt precies zoals verwacht en alles is perfect afgestemd op de wensen van de Europese automobilist. De Golf scoort niet op één punt heel goed, maar juist op alle punten. Dat lijkt wat saai, maar juist dat is de kracht van de Golf. Want door te overtuigen op alle punten zet de Golf de standaard, zelfs als het een Variant betreft.

plus Ruim en functioneel

Prima rijeigenschappen

Vlotte, sterke en relatief zuinige 1.5 eTSI motor min Alleen compleet met opties

Spraakherkenning maakt veel fouten

Apple CarPlay interface functioneert traag

