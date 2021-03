Autotest | De aanschaf van een bedrijfswagen is altijd een tweestrijd. Voor het bedrijf tellen de gebruiksmogelijkheden en de kosten per kilometer. De gebruiker let juist op het comfort, de uitrusting en de rijeigenschappen. Om bedrijfswagen en personenauto dichter bij elkaar te brengen is de vijfde generatie van de Caddy gebaseerd op de laatste generatie personenauto's van Volkswagen. Zorgt dat voor het beste aanbod voor beide partijen?

De vijfde generatie van de Caddy is gebouwd op het zogenaamde "MQB" platform en staat daarmee op dezelfde basis als de middelgrote personenauto's van Volkswagen. Om dat te benadrukken is ook de ontwerpstijl gelijk aan die van de personenauto's van Volkswagen. De Caddy is daarom strak en modern vormgegeven. Kenmerkend zijn de LED koplampen, die dankzij deze techniek scherpe lijnen hebben en voor een zelfverzekerde uitstraling zorgen. De ruimte tussen de koplampen is geen grille, maar juist een gesloten paneel voor een lagere luchtweerstand.

Ruimte

De Caddy is verkrijgbaar in twee lengtes: de standaard versie en een variant met verlengde wielbasis ("Maxi"). Een versie voor personenvervoer is komen te vervallen. In vergelijking met de vorige generatie is de nieuwe Caddy in alle richtingen gegroeid. De hier gereden L1H1 (standaard lengte, standaard hoogte) is 73 mm langer dan voorheen. Veel belangrijker: de laadruimte is 50 mm breder en 7 mm hoger geworden. De totale laadcapaciteit bedraagt nu 3,3 m3, voor de Caddy Maxi is dat 4,0 m3. Afhankelijk van de gekozen uitvoering is de laadruimte toegankelijk via twee (ongelijke) achterdeuren en een schuifdeur aan de zijkant. Hierdoor kan de standaard Caddy één en kan de Caddy Maxi twee europallets vervoeren.

De grootste vooruitgang is merkbaar wanneer wordt plaatsgenomen achter het stuurwiel. De materialen in de cabine hebben veel minder een onverwoestbare en economisch verantwoorde uitstaling dan voorheen. In plaats daarvan doen ze denken aan die van de personenauto's van Volkswagen. Toch is men niet vergeten dat gebruikers van de Caddy vaak "wonen" in hun bedrijfswagen. Daarom is het interieur voorzien van veel bergruimte. In de portieren en in de middentunnel zijn grote vakken te vinden. Zelfs de ruimte boven de voorruit is benut als bergruimte.

Veel van de luxe en veiligheidssystemen van de Volkswagen Golf zijn voortaan leverbaar op de Caddy. Echter, zaken die op de Golf standaard zijn, zijn op de Caddy veelal optioneel. Om te laten zien wat mogelijk is, heeft Volkswagen de meest luxueuze versie van de Caddy beschikbaar gesteld ("1st Edition" met daar bovenop de nodige opties). Daarbij zijn alle knoppen vervangen door aanraakgevoelige paneeltjes (aanraken is voldoende, indrukken is niet nodig). De klokken achter het stuurwiel zijn vervangen door een beeldscherm. Centraal op het dashboard is een beeldscherm te vinden waarmee het audio-, communicatie- en navigatiesysteem kan worden bediend. Integratie met de smartphone is mogelijk via Apple CarPlay en Android Auto, zowel via USB-C als Bluetooth (alleen Apple).

De verschillen in uitrusting tussen de personenauto en bedrijfswagen zitten in de details. Zo kan de Golf het kaartmateriaal van het navigatiesysteem zowel op het centrale beeldscherm als op het beeldscherm achter het stuurwiel tonen. De Caddy toont alleen op het centrale beeldscherm een plattegrond. Op het beeldscherm achter het stuurwiel verschijnen de instructies van het navigatiesysteem slechts als pijlen. Spraakgestuurde bediening is mogelijk, maar dit werkt in de praktijk uiterst moeizaam. Alleen wanneer exact de juiste commando's in de juiste volgorde kraakhelder en zeer duidelijk gearticuleerd worden uitgesproken, verstaat de Caddy zijn baas.

Om het reizen makkelijker en veiliger te maken zijn adaptieve cruise-control, dodehoek-detectie (uiterst zinvol in combinatie met geblindeerde zijruiten!) en een achteruitrijcamera leverbaar. Zeker voor een auto met wisselende chauffeurs (verhuur, ploegendienst, etc) zijn dit nuttige voorzieningen.

„Het verschil tussen de personenauto's en bedrijfswagens is met de komst van de vijfde generatie van de Caddy kleiner dan ooit tevoren“

Weggedrag

Niet alleen de aankleding en de uitrusting benaderen de kwaliteit van een personenauto. Ook het weggedrag is vrijwel gelijk aan dat van de gemiddelde Volkswagen personenauto! Daarbij valt op dat de Caddy in onbeladen toestand niet "springerig" is, dit in tegenstelling tot veel andere bestelwagens die overduidelijk zijn ontworpen om continu onder maximale belasting te werken. Het comfort op slecht wegdek is heel behoorlijk. Ten opzichte van de lengte van de auto heeft de Caddy een forse draaicirkel en dat is onhandig in de stad.

Nadat nogmaals is benadrukt dat Volkswagen een zeer luxueus aangeklede versie voor deze test beschikbaar heeft gesteld, kan worden gemeld dat het geluidsniveau uitzonderlijk laag is voor een bestelwagen. Dat geldt niet alleen voor de rijgeluiden (banden, wind, motor), maar ook voor geluiden van de auto zelf. Veelal wordt bij bestelwagens bezuinigd op geluidsisolatie, waardoor is te horen hoe de laadruimte galmt en/of de brandstof in de tank klotst. Niets van dat alles in de testauto: ook het geluidsniveau in de Caddy Cargo is vergelijkbaar met dat van een moderne personenauto.

Diesel

Het gebruik van het MQB-platform zorgt voor een goed weggedrag, maar het heeft ook een consequentie. Volkswagen heeft er nadrukkelijk voor gekozen om een lijn van elektrische auto's en een lijn van auto's met verbrandingsmotoren op te zetten om het maximale uit iedere techniek te kunnen halen. Dit betekent dat de Caddy niet leverbaar is met elektrische aandrijving. Zeker wanneer de auto voornamelijk in de stad wordt gebruikt is elektrische aandrijving een logischere keuze (minder uitstoot, lagere energiekosten, minder afschrijving, minder onderhoud, hogere betrouwbaarheid). Als "goedmakertje" stelt Volkswagen de elektrisch aangedreven ID.Buzz in het vooruitzicht, die qua maatvoering tussen de Caddy maxi en de Transporter valt.

Bij gebrek aan een elektrische versie is gereden met de inmiddels traditionele "2.0 TDI" die Volkswagen al decennia voert. In die decennia is de turbodiesel natuurlijk wel verfijnd en verbeterd. Afhankelijk van de gekozen uitvoering levert de zelfontbrander 75, 102 of 122 pk. Deze laatste kan worden gekoppeld aan een 7-traps automaat met dubbele koppeling en dat is in de praktijk een zeer geslaagde combinatie. De laatste generatie van de 2.0 TDI heeft een rustige en trillingsarme loop. Alleen tijdens accelereren is hoorbaar dat dit een diesel is. Verder doet de Caddy zijn werk in alle rust, waarbij de 122 pk / 320 Nm sterke versie zoveel vermogen heeft, dat het mechaniek zich nooit hoeft in te spannen om te presteren.

Aan de hand van gegevens van het navigatiesysteem denkt de elektronica met de bestuurder mee om zo het verbruik te beperken. Zo verschijnt bij het naderen van een rotonde exact op het juiste moment de melding om de voet van het gas te halen. Wie dat doet houdt het verkeer net niet op, maar arriveert wel met een veilige snelheid bij de rotonde, om vervolgens met een minimum aan remmen of versnellen de bocht te nemen. Een start/stop-systeem schakelt de motor uit wanneer de auto tot stilstand komt en start vervolgens vrijwel onmerkbaar (bijzonder voor een diesel!) wanneer het gaspedaal weer wordt ingetrapt. Door gebruik te maken van al deze brandstofbesparende functies kwam het testverbruik met een onbeladen auto en een kalme rijstijl uit op 5,5 liter per 100 km.

Conclusie

Weet de vijfde generatie van de Volkswagen Caddy de belangen van wagenparkbeheerders en gebruikers te verenigen? Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de specifieke inzet, maar Volkswagen heeft er wel alles aan gedaan om beide partijen beter te dienen dan voorheen. Vanuit rationeel standpunt zorgen meer binnenruimte en een flexibele uitrusting ervoor dat de Caddy op maat is te maken voor iedere klus. Daarbij zorgen de laatste generatie benzine- en dieselmotoren voor lagere kilometerkosten, alhoewel dat niet zo laag is als bij een geheel elektrische auto.

De gebruikers van de Caddy ervaren zonder enige twijfel de grootste winst. Zij ervaren meer luxe en veiligheid dan voorheen. Het verschil tussen de personenauto's en bedrijfswagens is met de komst van de vijfde generatie van de Caddy kleiner dan ooit tevoren. Het verschil zit in zaken die standaard of juist optioneel zijn, maar de functionaliteit en het gemak zijn gelijk. Daarbij zijn de rijeigenschappen sterk verbeterd, waardoor menigeen onderweg bijna zou vergeten dat dit een bedrijfswagen en geen personenauto is. En dat maakt het werken veel fijner!

plus Rijke, moderne uitrusting

Rijdt (bijna) als een luxe personenauto

Fijne combinatie 122 pk motor en automaat min Forse draaicirkel

Niet beschikbaar als elektrische auto

Matige interpretatie gesproken commando's

Nieuwe vloermatten voor de Caddy?

Dat kan! Vanaf € 33,-

Dacia Dokker

"Voordeelverpakking"

Ford Transit Connect

"Nieuwe gezichten"

Opel Combo

"Combo Klus"

Citroën Berlingo

"Ieder nadeel heeft zijn voordeel"