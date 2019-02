Autotest | Wie nu een Opel Combo rijdt, kiest later hoogst waarschijnlijk de nieuwe Opel Combo. Dat is te danken aan het DNA van Opel, waardoor tot op zekere hoogte verspelbaar is hoe de volgende Combo zal zijn. En het DNA van de bestuurder past natuurlijk ook bij dat van de auto. Maar... wat als de herkomst opeens verandert? Sinds kort maakt Opel namelijk deel uit van de PSA-groep. Daarmee is de nieuwe Combo in de basis gelijk aan de voornaamste concurrenten. Hoe weet Opel zich nog te onderscheiden?

DNA, herkomst en vormgeving zijn allemaal leuk en aardig, maar de keuze van een bedrijfswagen is toch vooral rationeel. Daarom is de Combo leverbaar met lange en korte wielbasis, met standaard of verhoogd dak, met standaard of extra hoog laadvermogen en met twee of drie zitplaatsen. Naar keuze heeft de Combo een schuifdeur aan de bestuurderskant, of schuifdeuren aan beide zijkanten.

De laadruimte heeft een inhoud van 3.3 (standaard) tot 3.9 kubieke meter (verhoogd, verlengd) en tussen de wielkasten is altijd voldoende ruimte voor twee europallets. De laadhoogte bedraagt 580 mm om in- en uitladen makkelijker te maken. Optioneel is een dakklep leverbaar, zodat voorwerpen kunnen worden vervoerd die langer zijn dan de laadvloer (2.167 mm). Het laadvermogen bedraagt 850 kg tot 1.000 kg. Heel slim is de nieuwe overbeladingsindicator, waarmee met een druk op de knop kan worden nagegaan of de auto is overbeladen.

Uitrusting

Maar... terwijl de Combo tot nu toe altijd het toonbeeld was van een rationele bedrijfswagen, biedt deze nieuwe generatie de nodige luxe. Zo doet het dashboard nauwelijks onder voor dat van de personenauto's van Opel als het gaat om de layout, materiaalkeuze en uitrusting. Het is de uitrusting waarmee Opel de grootste sprong vooruit heeft gemaakt. Voortaan biedt de bedrijfswagen hetzelfde "infotainment" als de personenauto's met audio, navigatie en communicatie. Ook ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto is beschikbaar, waardoor de Combo klaar is voor de toekomst.

In feite is er maar één groot verschil met de personenauto's van Opel: de akoestiek, want de galm in het interieur verraadt dat dit een echte bedrijfswagen is. Daarbij is de cabine gescheiden van de laadruimte en dat maakt de overzichtelijkheid minder. Ter compensatie voorziet Opel voortaan in camera's met een zicht van 180 graden achter de auto. Dat is niet alleen praktisch bij achteruitrijden, maar bijvoorbeeld ook om de breedte te bepalen in smalle straten. En als het toch over veiligheid gaat: de nieuwe Combo kan zelfstandig remmen voor gevaar (inclusief voetgangerdetectie), houdt automatisch afstand en leest verkeersborden.

„Dankzij de inbreng van het nieuwe moederbedrijf voelt de nieuwe Combo meer als de bedrijfswagen-versie van een personenauto dan omgekeerd“

Rijeigenschappen

Als het om de aandrijving gaat, kiest Opel vooral voor een lage aanschafprijs en dat is niet noodzakelijkerwijs een lage kilometerprijs. Er zijn geen hybride-versies, elektrisch aangedreven varianten of andere technische hoogstandjes aangekondigd waarmee de gebruikskosten dramatisch kunnen dalen. Op het programma staan louter dieselmotoren, met vermogens uiteenlopend van 75 tot 130 pk. De Combo Tour, de personenauto versie van de Combo, is wél leverbaar met een benzinemotor.

Voor deze test is gereden met de 130 pk sterke dieselmotor. Die voldoet en daarmee is eigenlijk alles gezegd. De krachtbron komt nooit vermogen tekort in het dagelijkse verkeer, maar heeft niet de reserve die uitnodigt tot vlotter rijden. Alleen deze sterkste diesel op de prijslijst heeft een zesbak, de lichtere motoren moeten het met vijf versnellingen doen. De zelfontbrander is niet uitgesproken stil, maar ook niet storend luid. Het testverbruik kwam uit op 5.2 liter per 100 km en dat is een keurige waarde voor een moderne dieselmotor op een lastig traject (snelweg, binnenwegen, filerijden).

Ook het weggedrag is precies zoals het hoort, maar weinig opmerkelijk. De rijeigenschappen kunnen het best worden samengevat als "niet verfijnd, wel heel veilig". Tijdens de proefrit is een blok beton van 250 kg vervoerd en daarmee is de auto veel beter in balans dan de eerder gereden Combo Tour (de personenauto-versie), die op verkeersdrempels vreemde sprongen maakte. De Combo is, met het nodige gewicht op de achteras, goed in balans.

Omdat Opel voortaan onderdeel uitmaakt van de PSA-groep (Peugeot, Citroën) heeft het ook toegang tot de techniek van het nieuwe moederbedrijf. Daarom biedt de Combo nu ook een oplossing voor rijden op onverharde wegen: IntelliGrip. Met een combinatie van speciale banden en een slimme anti-slipregeling benadert de Combo de mogelijkheden van (eenvoudige) vierwielaandrijving tegen een fractie van de prijs.

Conclusie

De nieuwe Combo is niet langer een puur Opel-product, maar het resultaat van een samenwerking tussen Opel, Peugeot en Citroën. Uniek is een dergelijke samenwerking niet, want de vorige Combo was ontwikkeld in samenwerking met Fiat. En net als voorheen maakt een samenwerking het mogelijk om meer techniek tegen een lagere prijs te bieden.

Puur rationeel gezien verandert er niet veel aan de Combo. Nog steeds is dit een verstandige bedrijfswagen die op vele manieren is aan te passen aan de wens van de klant. De ruimte en het maximum laadgewicht zijn concurrerend. Als het gaat om de rijeigenschappen is de Combo geen opmerkelijke auto, maar dat is ook niet het streven bij bedrijfswagens. Het gaat om een gunstige prijs en hier biedt Opel hetzelfde als de stalgenoten. Opel, Peugeot en Citroën moeten alleen de meer innovatieve merken voor laten gaan, die met elektrische aandrijving een veel lagere kilometerprijs (tegen een hogere aanschafprijs) bieden.

Als het gaat om de combinatie van rationele factoren en gevoel, dan is er veel veranderd. Op het gebied van comfort, veiligheid en uitrusting zet de Combo grote stappen vooruit. Dankzij de inbreng van het nieuwe moederbedrijf voelt de nieuwe Combo meer als de bedrijfswagen-versie van een personenauto dan omgekeerd.