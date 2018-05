Autotest | Vrijwel alle luxe merken hebben er één: een vierdeurs sedan met de ranke lijnen van een coupé. Zo'n auto is exclusief en toch praktisch. Met de komst van de Volkswagen Arteon zou de vierdeurs coupé ook bereikbaar moeten worden voor het gewone volk. Maar helaas, toen de Arteon op de markt verscheen, was deze echter alleen leverbaar met sterke en dus dure motoren. Daardoor was het geen coupé voor het volk, maar voor de elite. Daar komt nu verandering in met de "Arteon 1.5 TSI".

Het was goed en slecht nieuws tegelijk. Toen de Volkswagen Arteon in maart 2017 op de markt verscheen, was het een exclusieve verschijning. Echter, de enige krachtbronnen op de prijslijst waren een 2.0 liter benzinemotor met 280 pk en een 2.0 liter bi-turbo dieselmotor met 240 pk. Beide werden geleverd met "4Motion" vierwielaandrijving om al dat vermogen effectief op het asfalt over te kunnen brengen. Het maakte de Arteon nog exclusiever, maar nauwelijks goedkoper dan de vierdeurs coupé's van de exclusieve merken. En daarmee streefde de Arteon zijn eigen doel voorbij!

Meer bescheiden motoren waren al aangekondigd en zijn nu daadwerkelijk leverbaar. Voor deze tweede kennismaking met de Volkswagen Arteon is gekozen voor de 1.5 liter benzinemotor met 150 pk / 320 Nm en voorwielaandrijving. Dat is 130 pk (!) minder dan de motor waarmee het model aanvankelijk werd geïntroduceerd, maar de prijs ligt zo'n 20.000 euro lager (in het buitenland is dit verschil kleiner omdat alleen in Nederland de belasting op basis van co2-uitstoot wordt bepaald).

Rijeigenschappen

En... in de praktijk is ook de "1.5 TSI" in staat om de prestaties te leveren die bij het veelbelovende uiterlijk van de Arteon horen. Wanneer kalm wordt gereden is altijd merkbaar dat de krachtbron de nodige reserve paraat heeft, waardoor de bestuurder nooit het gevoel heeft een instapmodel te rijden. Als dat extra vermogen daadwerkelijk wordt aangesproken moet de krachtbron toeren opbouwen en hard werken, maar zijn de prestaties ruim voldoende.

Om brandstof te besparen, biedt de 1.5 TSI twee bijzondere technieken. Wanneer weinig vermogen wordt gevraagd, kunnen twee van de vier cilinders worden uitgeschakeld. Dit gaat geheel automatisch en onmerkbaar. Er is geen voelbaar verlies van vermogen en het in- of uitschakelen van de cilinders geeft geen schokken of bijgeluiden. Wanneer op snelheid het gaspedaal wordt losgelaten, kiest de Arteon de zogenaamde "zeilmodus". Op dat moment kiest de automaat voor neutraal en rolt de auto zo ver mogelijk uit. Ook hier geldt: dit proces verloopt automatisch en onmerkbaar. Dankzij de bijzondere techniek kostte de testrit 5.8 liter 100 km en dat komt precies overeen met de fabrieksopgave.

De sprint vanuit stilstand naar 100 km/u kost 8.9 seconden, maar dankzij de razendsnel schakelende DSG-automaat, het motorgeluid en de lage zit voelt de auto sneller. En juist daarin zit de charme van de Arteon: alles is gericht op de beleving.

In vergelijking met de vrijwel even grote en even kostbare Volkswagen Passat voelt de Arteon lichter en levendiger. Alhoewel beide auto's een uitstekende wegligging hebben, daagt de Arteon meer uit tot vlot bochtenwerk en geeft hard rijden meer voldoening.

„Als het gaat om de uitrusting en het uiterlijk, kan de Arteon de vergelijking met vierdeurs coupés van chique fabrikanten goed doorstaan“

Uiterlijk

Voor het uiterlijk maakt het niet uit welke motor er onder de kap zit. Ook deze meer bescheiden uitvoering is een exclusieve verschijning. Dat is niet alleen te danken aan het vierdeurs coupé concept, maar ook aan het scherp getekende front. De koplampen zijn breed en laag, terwijl de motorkap door lijkt te lopen in de grille (de bovenste "lamel" is uitgevoerd in de lakkleur van de auto).

Ook de achterzijde is laag en breed, maar nu is het de schouderlijn die subtiel doorloopt in de kleine achterspoiler. Steeds zijn de verhoudingen perfect gekozen, waarbij oog voor detail voor de broodnodige spannende elementen zorgt.

In de eerste test van de Arteon werd al opgemerkt dat het interieur veel minder opvallend is. Daarom is dit keer gekozen voor tweekleurig leder, waarvan de rood/oranje tint ook terugkomt in de deurpanelen. Uiteraard verandert hiermee niets aan de opzet van het interieur, maar de uitstraling is nu wel bijzonder.

De lage daklijn zorgt voor matige hoofdruimte. Zeker in combinatie met het panoramische zonnedak is de hoofdruimte voor lange bestuurders maar net voldoende. De beenruimte is zowel voor- en achterin juist opmerkelijk goed.

Uitrusting

Tot nu toe waren het alleen "premium" merken die vierdeurs coupés aanboden. Dergelijke merken leveren producten met een zekere meerwaarde in de vorm van geavanceerde techniek of bijzondere materalen. Echter, voor die meerwaarde moet altijd worden betaald. De standaarduitrusting is bij premium-merken in de regel karig. Volkswagen is geen premium merk en gezien de prijs is de standaarduitrusting van de Arteon heel behoorlijk.

Op één punt gaat de Arteon zelfs verder dan de duurdere merken: de Arteon loopt voorop als het gaat om semi-zelfrijdende functies. Inmiddels kunnen veel auto's zelf gasgeven, zelf remmen en in beperkte mate zelf sturen. Dat doen ze met sensoren rondom. Door camerabeelden en signalen van rader en laser te combineren, ziet en voelt de auto wat er gebeurt. De Arteon gaat een stap verder door hier ook gegevens van het navigatiesysteem aan te koppelen. Op die manier weet de elektronica dat er een gevaarlijk kruispunt of een scherpe bocht aan komt. Die informatie wordt gebruikt om al van tevoren te remmen en daarmee is de Arteon beter in staat om zelfstandig te rijden dan de concurrentie.

In de praktijk vraagt het even gewenning dat een auto zoveel invloed heeft op de besturing, maar gaandeweg krijgt de bestuurder steeds meer vertrouwen in de elektronica. Op die manier is de Arteon niet alleen bijzonder om te zien, maar ook bovengemiddeld om te rijden.

Conclusie

De Volkswagen Arteon is de eerste vierdeurs coupé van een alledaags merk. Tot nu toe boden alleen luxemerken dergelijke auto's aan en dat betekende ook "luxe prijzen". Als het gaat om de uitrusting en het uiterlijk, kan de Arteon de vergelijking met vierdeurs coupés van chique fabrikanten goed doorstaan.

Met de 1.5 TSI motor zijn de prestaties uiteraard minder dan die van gespierdere modellen van andere merken, maar daar is de prijs ook naar. Alhoewel de 150 pk sterke Arteon geen overdaad biedt, zijn de prestaties ruim voldoende. Dankzij slimme techniek (cilinder-uitschakeling en zeilfunctie) heeft deze exclusieve auto voor het gewone volk ook nog eens een lage kilometerprijs.