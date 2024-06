De modellen van BYD zijn geïnspireerd op de zee. De Seal ("zeehond") is daarom vormgeven volgens de huisstijl die "ocean aestetics" heet en bestaat uit golvende lijnen. Dat is niet alleen bepalend voor het uiterlijk van de Seal, het is ook gunstig voor de stroomlijn en dus de efficiency. Dankzij een slim platform kunnen de batterijen in de vloer worden verwerkt, zonder dat de auto hoger wordt.

Binnenin komen de golvende lijnen terug. Hier is de uitstraling echter veel zakelijker dan aan de buitenkant. Het interieur is nadrukkelijk om de bestuurder en bijrijder heen gebouwd. Dat zorgt voor een "knusse" sfeer en minder openheid. De overzichtelijkheid is goed, op het zicht in de binnenspiegel na. De achterruit ligt namelijk hoog en daarom zijn de koplampen van achteropkomende auto's niet in de binnenspiegel te zien. Dat lijkt misschien en kleinigheid, maar het maakt het lastig om in te schatten hoe dicht een andere auto achter de Seal rijdt en zoiets is van belang bij de keuze om te remmen of door te rijden bij een oranje verkeerslicht. Ook op de snelweg is het niet duidelijk of een ander voertuig wel of niet wil passeren.

De stoelen bestaan uit één stuk en zijn lekker groot. De geïntegreerde hoofdsteunen zijn hoog genoeg om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de veiligheid. De ruimte achterin is precies voldoende voor volwassenen. De bagageruimte is gemiddeld groot en, zoals het hoort bij een luxe reisauto, is de achterklep elektrisch bedienbaar.

Uitrusting

De Seal heeft weinig knoppen en de knoppen die er zijn, zijn logisch gegroepeerd. Alle knoppen die te maken hebben met het rijden zijn handig rond het kleine pookje van de automaat gegroepeerd. Alle bediening van de boordcomputer en het audiosysteem is op het stuurwiel te vinden. Alle overige functies worden bediend via het centrale beeldscherm. Dat beeldscherm is met een druk op de knop een kwartslag te draaien en dat is handig. Bij navigeren is het immers minder van belang hoe het landschap naast de auto eruit ziet en meer hoe de route voor de auto zich ontwikkelt.

Let op dat het centrale beeldscherm alleen in de landschap-modus ("liggend") is ontspiegeld en alleen in die stand wordt Apple CarPlay ondersteund. Toch is het aan te raden een smartphone te gebruiken voor de navigatie, want de verkeersinformatie bleek tijdens de testperiode niet actueel te zijn. Het ingebouwde navigatiesysteem stuurde de Seal pardoes een lange file in, terwijl een navigatie-app op de smartphone de bestuurder keurig om de file heen leidde. Het audiosysteem is verzorgd door DynAudio en klinkt goed, maar zeker niet zo goed als andere producten van DynAudio in andere auto's.

„Met het nieuwe platform laat BYD zien dat het luistert naar kritiek en snel leert“

De indeling van de menu's op het centrale beeldscherm is logisch, zodat de bestuurder snel wegwijs is. Dat geldt niet voor het beeldscherm achter het stuurwiel. Daarop wordt te veel informatie samengepropt, waardoor het vaak even tijd kost om iets te vinden (waarop de elektronica de bestuurder maant op de weg te letten).

Het klimaatcontrolesysteem vertoont onvoorspelbaar gedrag. Wanneer het buiten kouder is dan binnen, blijft de airconditioning toch continu loeien als de bestuurder een lage temperatuur selecteert (de testrijder heeft het graag 17 of 18 graden in de auto). Alleen bij een gekozen temperatuur van rond de 21 stop het klimaatcontrolesysteem zodra de gewenste temperatuur is bereikt. Echter, de op de ene dag lijkt 21 een stuk warmer dan op de andere en het verschilt dan ook sterk hoe prominent het klimaatcontrolesysteem aanwezig is. In de praktijk is het daarom het verstandigste om de getoonde temperaturen te negeren en simpelweg te denken in "warmer" of "kouder".

Elektrische auto: actieradius en opladen

Het sterkste punt van BYD is de accu-techniek. BYD ontwikkelt en fabriceert de accu's zelf en levert ze inmiddels aan diverse andere autofabrikanten. BYD accu's slaan namelijk op een relatief klein oppervlak veel energie op. Dankzij deze techniek heeft ook de slanke Seal een batterij met een grote capaciteit en zag de fabrikant zich niet gedwongen om de zoveelste SUV te ontwikkelen omwille van de hoogte. Ook niet onbelangrijk: de accu's van BYD zijn minder brandgevaarlijk. Zelfs wanneer de worden aangestoken of doorboord zullen BYD batterijen niet ontvlammen.

Opladen kan in theorie met een snelheid van 150 kW. Tijdens de test pakte dit echter heel anders uit. Tijdens een laadsessie met een bijna lege accu bij Fastned varieerde de snelheid sterk. Na het aansluiten van de plug klonken onheilspellende geluiden uit de accu voor het conditioneren. De snelheid varieerde van 10 tot 50 kW met een kortstondige uitschieter van 117 kW. Een latere poging bij Shell Recharge verliep niet veel beter. Dit keer bleven geluiden van de batterijkoeling- en verwarming uit, maar piekte de snelheid op 70 kW om te stabiliseren op 60 kW. Beide keren is in het navigatiesysteem een snellader ingegeven, zodat de batterij kon pre-conditioneren, was de Seal de enige auto aan de lader en waren de weersomstandigheden gematigd. Zeker bij een auto met zo'n grote accu-capaciteit is dit gebrekkige laden echt bezwaarlijk.

Elektrische auto: prestaties en verbruik

Is de batterij eenmaal opgeladen, dan kan de Seal zeer lange afstanden afleggen. Met een volle batterij had de testauto een bereik van 570 km! Dat is niet alleen te danken aan de capaciteit van de batterij, maar ook aan de stroomlijn en de efficiënte elektromotor. Het testverbruik schommelde tussen de 16 en 17 kWh per 100 km en dat is vergelijkbaar met het verbruik van een elektrische auto die een maatje kleiner is.

De prestaties van de hier gereden Seal met achterwielaandrijving (er is ook een versie met vierwielaandrijving en dus twee elektromotoren) zijn ruim voldoende. Verwacht echter geen imposante tussensprints of venijnige reacties op het stroompedaal zoals bij sommige concurrenten. In de sport-stand is de Seal RWD wel levendiger, maar niet sneller. Voor het terugwinnen van energie bij het loslaten van het stroompedaal biedt de Seal slechts twee standen. De stand voor maximaal regenereren is niet voldoende om te kunnen rijden met één pedaal.

Zoals het hoort doet deze elektrische auto zijn werk in stilte. In de praktijk komen de meeste rijgeluiden van de banden, zodat het wegdek bepalend is voor de rust in de cabine. Toch is er een onvolkomenheid: de cruise-control is uiterst zenuwachtig. Bij de geringste oneffenheid in het wegdek remt of accelereert de elektronica. Dat betekent dat de Seal op een hobbel eerst vaart maakt om deze te "beklimmen" en een fractie later weer remt bij het "afdalen" van de hobbel.

Weggedrag

Bij de tests van de Seal U, Atto 3 en Dolphin had de redactie veel kritiek op het weggedrag. Die modellen van BYD hebben een zacht onderstel waardoor ze overhellen in de bocht, terwijl ze niet het comfort bieden dat daarbij hoort. De Seal is het nieuwste model van BYD en staat op een compleet nieuw platform (voor alle duidelijkheid: ondanks de gelijkenis in de naam zijn er geen technische overeenkomsten tussen de Seal en Seal U). Voortaan hangen de batterijen niet in het frame als ballast, maar maken ze deel uit van de dragende constructie. Daarbij heeft BYD zich de kritiek van de pers aangetrokken en gekozen voor een andere afstemming van het onderstel.

Dankzij dit nieuwe platform (en de lage bouw van de Seal!) voelt de Seal groot en statig en is het weggedrag uitstekend! De bestuurder heeft nu wel het nodige gevoel met het mechaniek en in tegenstelling tot de andere modellen van BYD heeft de Seal een vertrouwenwekkend weggedrag. Het comfort is prima, terwijl de wegligging zelfs uitstekend is. De grip is zelfs zo goed, dat de bestuurder uit de stoel wordt geslingerd voordat de wielen hun grip verliezen.

Conclusie

Er is geen twijfel mogelijk: de Seal is het best rijdende model van BYD tot nu toe. Dat is op de eerste plaats te danken aan het koetswerk: dit is geen SUV, maar een sedan en dat resulteert als vanzelf in meer stabiliteit en een lager verbruik. Dat laatste draagt weer bij aan een zeer grote actieradius, waardoor het zorgeloos reizen is met de Seal.

Toch is er ook de nodige kritiek. Het comfort wordt verstoord door een klimaatcontrolesysteem dat een heel eigen idee heeft van temperaturen en onophoudelijk blijft loeien. De adaptieve cruise-control corrigeert de kleinste oneffenheid in het wegdek met remmen en "gasgeven" en ook dat bevordert het comfort niet. Het grootste bezwaar is het trage snelladen, waarmee de bruikbaarheid van de Seal echt wordt beperkt.

Toch is de algemene indruk zeer positief. Met het nieuwe platform laat BYD zien dat het luistert naar kritiek en snel leert. Daarbij zijn veel van de bovengenoemde bezwaren met software-updates op te lossen. Kortom: we zijn er bijna!