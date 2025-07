Door samen te werken! De Mazda6e is namelijk in samenwerking met een Chinese partner ontwikkeld. Beide merken geven hun eigen uiterlijk aan de auto en dat is waarom de 6e niet oogt als de zoveelste anonieme Chinees. Geheel terecht houdt Mazda vast aan de huisstijl genaamd "Kodo", waarbij eenvoud en techniek voor spannende contrasten zorgen. Ten opzichte van de vorige Mazda6 is de 6e iets gegroeid, waarbij de toegenomen lengte zorgt voor een nog elegantere uitstraling.

Ruimte

De "6" is niet alleen gegroeid om met de tijd mee te gaan. De lange wielbasis biedt ruimte aan grote batterijen én zorgt voor extra binnenruimte. De cabine is om de bestuurder heen gebouwd en daarom zijn de hoofd- en beenruimte voorin goed, maar is de beweegruimte gering. Bovendien is de zit ongebruikelijk hoog. Wie kort van stuk is zal dit waarderen en zal de Mazda6e prijzen om het goede zicht rondom. Wie lang is, heeft het gevoel niet in maar op de auto te zitten en blijft daarom tevergeefs proberen om de stoel lager te zetten. De beenruimte achterin is goed. De vloer is echter hoog en daarom is weinig ruimte voor de voeten van de achterpassagiers onder de voorstoelen. De hoofdruimte achterin is matig. De bagageruimte daarentegen is diep, breed en goed bereikbaar. Alsof dat niet goed genoeg is, voorziet Mazda ook nog eens in een forse bergruimte onder de motorkap ("frunk").

Voor het ontwerp van het dashboard heeft Mazda naar de meest innovatieve merken van dit moment gekeken en er vervolgens een eigen interpretatie aan gegeven. Om zich als modern te presenteren kiezen nieuwe merken voor een minimalistische opzet en "koude" materialen. Ook bij de Mazda6e is het aantal knoppen en hendels minimaal omdat alle functies (inclusief ruitenwissers, spiegel-verstelling en rijmodi) worden bediend via een centraal beeldscherm. Echter, de cabine is nog steeds bekleed met chique materialen in warme tinten met veel decoratie. De sfeer in het interieur is daarom warm en uitnodigend, zoals mag worden verwacht van een Japans automerk.

„de Mazda6e biedt de moderne techniek van de concurrentie aangevuld met het traditionele vakmanschap van Mazda“

Uitrusting

De Amerikaanse en Chinese concurrentie heeft de huidige voorsprong mede te danken aan de slimme opzet. Het zijn "software-gestuurde auto's" en dat betekent dat heel veel functionaliteit achteraf kan worden aangepast middels software-updates. Zo kunnen ze snel op nieuwe ontwikkelingen inspelen en blijven ze concurrerend. Dankzij de Chinese vrienden geldt dat nu ook voor Mazda. De hardware is ruim bemeten (Qualcomm 8155 processor, 12 GB geheugen, 128 GB opslag) en Mazda voorziet in een eigen besturingssysteem. Op die manier is de auto toekomstbestendig en is Mazda niet afhankelijk van externe partijen. Het betekent ook dat gedurende de gehele levensduur van de auto verbeteringen en zelfs nieuwe functies kunnen worden toegevoegd.

Het infotainment-systeem van de Mazda6e biedt alle functies die mogen worden verwacht van een moderne auto. Tegelijkertijd denkt Mazda aan de privacy. Er is namelijk wel een spraakgestuurde assistent, maar dit is geen echte AI. Op die manier zijn wederom geen externe partijen vereist en wie toch tijdens het rijden complexe wetenschappelijke of filosofische vragen beantwoord wil hebben kan daarvoor altijd terecht bij de eigen AI op de smartphone. Juist wel heel zinvol: diverse functies zijn met gebaren te bedienen en dat blijkt in de praktijk heel handig te zijn. Een vinger voor de mond betekent stil zijn en een vuist passeert de muziek.

Als het gaat om audio slaat Mazda ook een nieuwe weg in. Partner Bose is ingeruild voor Sony en wat Autozine betreft is dat een grote stap vooruit. De klank van het Sony-audiosysteem is strak, neutraal, helder en zeer ruimtelijk. Het kan daarmee wedijveren met audiosystemen van premium-merken!

Elektrische auto

Het platform dat door het Japans-Chinese team is ontwikkeld, biedt ruimte aan hybride en volledig elektrische aandrijving. Vooralsnog is de "6e" alleen leverbaar als volledig elektrische auto en levert de Chinese partner een hybride variant. Er zijn twee combinaties van elektromotoren en batterijen, waarmee Mazda specifieke doelgroepen wil aanspreken. De 258 pk sterke versie met 68 kWh batterij kan snelladen met 165 kW en is bedoeld voor de middellange afstand (actieradius: 479 km). Daarnaast is er een versie met accu met meer capaciteit (80 kW) en een iets minder sterke elektromotor (245 pk) en een minder hoge laadsnelheid (90 kW). Die combinatie zorgt voor een veel groter bereik van 552 km. Wie de auto intensief gebruikt en regelmatig lange ritten maakt, doet er verstandig aan voor de snelst ladende versie te kiezen. De 245 pk / 80 kW versie leent zich voor incidenteel laden, gevolgd door heel lang rijden tot de volgende laadstop.

Omdat er zoveel kan worden ingesteld via het centrale beeldscherm, is het karakter van de auto sterk afhankelijk van de gekozen instellingen. De 6e kan agressief reageren op het stroompedaal of zich juist gemoedelijk laten rijden als een auto met verbrandingsmotor. Voor deze test is gereden met de 258 pk sterke variant en die trekt graag korte tussensprintjes. Maar daar blijft het bij. De Mazda6e kan niet echt doorbijten en verraadt juist zijn hoge gewicht wanneer meer wordt gevraagd. Na een dag rijden kwam het testverbruik uit op 15 kWh per 100 km en dat is gemiddeld voor een auto van deze omvang.

Rijeigenschappen

Mazda onderscheidt zich met de rijeigenschappen, waarbij de bestuurder en het mechaniek één zouden zijn. Dat maken de traditionele modellen waar, maar niet deze computer op wielen. Het is merkbaar dat de elektronica is betrokken bij ieder aspect van de bediening, waardoor de chauffeur minder bezig is met autorijden en meer onderhandelt met de computer. Deze betutteling komt mede door de vele veiligheidsystemen, want Mazda heeft de Europese regels op het gebied van bestuurdersassistentie erg strikt geïnterpreteerd. Gelukkig kunnen deze systemen worden uitgeschakeld en dan geeft de Mazda6e een minder kunstmatig gevoel.

Vanwege de hoge zit is ook de belevenis anders. De 6e lijkt daardoor namelijk meer over te hellen dan andere lage auto's. Dit is echter een kwestie van gewenning en hoe langer de testrit duurde, hoe meer vertrouwen de auto gaf. De Mazda6e leent zich het beste voor een ferme hand en een sportieve rijstijl. Op de lange afstand charmeert deze elektrische zakenauto met rust en comfort.

Conclusie

Mazda heeft een nieuw begin gemaakt met de 6e. Het heeft niet alleen goed gekeken naar de concurrentie, maar werkt zelfs samen met een Chinese partner voor de opvolger van de Mazda6. Daarbij heeft Mazda steeds goed gekeken waar het technisch tekort schoot en dus hulp kan gebruiken (accu-techniek, infotainment) en waar het juist heel sterk is en de eigen lijn moet blijven volgen (vormgeving, ergonomie, afwerkingskwaliteit, rijeigenschappen).

Op die manier kan Mazda snel en bovendien tegen concurrerende prijzen een nieuwe middelgrote zakenauto aanbieden. De samenwerking betekent ook dat Mazda compromissen heeft moeten sluiten. De rijeigenschappen zijn niet die van een traditionele Mazda, maar die van een ietwat lompe elektrische auto. Ook de elektronica en de vele veiligheidsvoorzieningen zijn te prominent aanwezig en verstoren het rijplezier.

Toch is het eindproduct heel doordacht. Door vast te houden aan de lage bouw, biedt de Mazda6e veel voordelen boven een SUV: een lager verbruik, een eleganter uiterlijk en meer dynamiek. Qua (bagage)ruimte en trekgewicht doet de Mazda6e niet onder voor de gemiddelde SUV. Kortom: de Mazda6e biedt de moderne techniek van de concurrentie aangevuld met het traditionele vakmanschap van Mazda.